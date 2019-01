PS5 y Xbox Scarlett: Avalanche asegura que las nuevas consolas tendrán juego cruzado

La industria de videojuegos está alerta sobre la información que pueda salir acerca de las nuevas consolas de Sony y Microsoft, PS5 y Xbox Scarlett. Esta vez, la casa desarrolladora Avalanche dijo que ambas empresas apostarían por el juego cruzado.

Avalanche, creadora de la saga Just Cause y Mad Max, ha llamado la atención de varios usuarios en las últimas horas y no fue por su reciente título Just Cause 4, pues la empresa se ha referido a lo que sería el futuro de las nuevas consolas en mención.

A pesar de que la información de Xbox Scarlett y PS5 se mantiene bajo siete llaves, cada cierto tiempo aparecen datos que genera mucho hype en todos los fanáticos, quienes esperan con ansias el lanzamiento de ambas consolas.

El crossplay no es nada nuevo dentro de la industria de videojuegos, ya que se ha ganado popularidad con la aparición del juego desarrollado por Epic Games, Fortnite: Battle Royale, en donde los usuarios de distintas plataformas pueden reunirse dentro de la isla para jugar.

La importante casa desarrolladora, Avalanche dijo lo siguiente sobre PS5 y Xbox One: “Con las actuales tendencias, no lo descartaríamos […] Siempre es emocionante trabajar con nueva tecnología, y no podemos esperar a ver qué nos espera en el futuro tanto para los jugadores como para los desarrolladores”, manifestó Paul Keslin, miembro de Avalanche, en una entrevista a GamingBolt.

Hasta el momento, las empresas creadoras de PS5 y Xbox Scarlett no se han pronunciado acerca de las futuras consolas; sin embargo, se especula que su anuncio oficial pueda ser durante el 2019 o inicios del 2020. Si te quieres enterar más sobre estas plataformas puedes entrar aquí.