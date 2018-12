Jump Force: personajes que podrían llegar al nuevo juego crossover de pelea [FOTOS]

A pesar de que todavía no culmina el 2018, miles de gamers ya esperan el estreno del crossover de pelea más ambicioso del 2019, Jump Force, el cual unirá distintas franquicias de mangas que han sido publicadas en la revista japonesa Shonen Jump.

Jump Force nos presenta un amplio catálogo de peleadores pertenecientes a mangas como Dragon Ball, One Piece, Naruto, Rurouni Kenshin, Yu Yu Hakusho, Bleach, entre otros. El título se estrenará en PS4, Xbox One y PC 15 de febrero del 2019.

Por el momento, Jump Force cuenta con 33 peleadores elegibles; sin embargo, hay un desbalance en lo que se refiere a los números de los personajes de cada franquicia, ya que Dragon Ball y One Piece son los únicos que cuentan con 6 peleadores entre sus filas.

Este desbalance ilusiona a los fanáticos de los distintos animes anunciados para Jump Force, pues es posible que el roster de peleadores pueda llegar a más de 50, muy parecido al crossover de Nintendo, Super Smash Bros. Ultimate que cuenta con 74 luchadores.

Es por eso que hemos realizado una lista de posibles luchadores que podrían llegar al videojuego crossover de Bandai Namco, Jump Force. Estos personajes pertenecen a los mangas Naruto, My Hero Academia, Yu Yu Hakusho y Rurouni Kenshin o Samurai x.

Naruto

Como mencionamos líneas arriba, Naruto solo cuenta con Uzumaki Naruto y Sasuke entre sus representantes, pero para completar los 6 integrantes como los otros equipos te mostramos nuestras opciones.

Sakura Haruno

La presencia de Sakura dentro de Jump Force será importante, ya que se completará el equipo 7 junto con Naruto y Sasuke. La ninja de cabello rosa fue entrenada por la legendaria Sannin y Quinta Hokage, Tsunade. Por otro lado, la escala participativa dentro de la historia del manga creado por Masashi es importante, pues desde Naruto Shippuden se ve un cambio drástico en ella. Adquiere una fuerza sobrehumana y se convierte en el mejor ninja médico de la aldea.

Hatake Kakashi

Conocido como el “Ninja que Copia” “Kakashi del Sharingan”. Es uno de los personajes más fuertes de Naruto. Fue líder del equipo 7 y sucedió a Tsunade como el sexto hokage de Konoha luego de la Cuarta Guerra. El ex ANBU sería tomado en cuenta por muchos gamers de Jump Force debido a su amplia gama de técnicas Ninja en las que sobresale el Chidori y el viaje espacio tiempo con el sharingan.

Orochimaru

Uno de los personajes más odiados y mejores villanos que ha tenido Naruto. El legendario Sannin, junto a Jiraiya y Tsunnade, es conocido por realizar diversos experimentos humanos e incluso por el asesinato de distintos hokages como Hiruzen Sarutobi y el padre de Gaara, Rasa.

El ex miembro de Akatsuki es una de las cartas fuertes que podría tener Jump Force en cuestión de villanos debido a las técnicas de distintos elementos y el conocimiento del Edo Tensei sería genial de ver dentro del nuevo videojuego de Bandai Namco.

Madara

Es imposible imaginar Jump Force sin la presencia de Madara, ya que posee una infinidad de técnicas que servirían no solo en lo visual al videojuego, sino que también tendríamos a uno de los villanos más fuertes de los mangas, pues técnicas como el Susanoo completo, Jutsu Dragón de Madera, Jutsu Gran Bola de Fuego, Gran Torbellino de Fuego, entre otros. Por otro lado, el modo Sabio sería espectacular de ver junto con el Rinne Sharingan.

Rurouni Kenshin

La presencia de Kenshin Himura, conocido como Battossai el destajador”, y Makoto Shishio en Jump Force fue una de las mejores noticias que recibieron todos los fanáticos del manga y anime creado por Nobuhiro Watsuki. Sin embargo, creemos que faltan, al menos, dos personajes que podrían universo al título de Bandai Namco.

Hajime Saito

Conocido también como Goro Fujita fue capitán del grupo tres de los Shinsengumi y enemigo de Battossai durante la Era Tokugawa; sin embargo, cuando inicia el periodo de restauración en la era Meiji deja de ser un destajador y se convierte en un oficial de la policía de Kioto. Este personaje es importante dentro de la historia de Samurai X, ya que ayuda a impedir que Shishio realice un Golpe de Estado en Japón. Es poseedor de una de las técnicas más poderosas del anime, Gatotsu.

Aoshi Shinomori

Jefe del grupo de espías llamado Oniwabanshu sería una buena inclusión en Jump Force. Este personaje es el mejor usuario de las espadas kodachi y tuvo cambios durante la historia de Samurai X. El primer enfrentamiento que se da entre Aoshi y Kenshin fue en el castillo Edo, en aquel capítulo utilizaba una kodachi, espada más corta que la katana japonesa; sin embargo, cuando Kenshin regresa a Kioto para enfrentar a Shishi, Aoshi vuelve a aparecer, pero esta vez con una doble kodachi, también conocido como Nytoriu Kodachi.

My Hero Academia

Uno de los mangas con mayor popularidad en la actualidad ya tiene su primer representante dentro de Jump Force, Izuku Midoriya; sin embargo, creemos que hay más personajes que pueden ser parte del título de Bandai Namco.

All Might

Símbolo de la Paz y ex héroe número uno en My Hero Academia es el personaje que tiene mayor opción de llegar a Jump Force. El octavo portador del quirck One For All es el predecesor de Deku. El poder destructivo que tiene en sus puños es realmente increíble por lo que sería genial verlo dentro del crossover de Bandai Namco.

Katsuki Bakugo

Esta es otra opción interesante para Jump Force, ya que es la principal competencia de Deku, quien incluso pudo derrotar al protagonista de My Hero Academia, Midoriya (Deku). Su técnica es la explosión por medio de sus extremidades (manos y piernas).

All For One

El alter ego de All Might es el antagonista principal de My Hero Academia. Es capaz de robar los poderes de sus enemigos y transferirlos a otras personas. Su poder es casi similar o incluso mayor que el de All Might, pues logró herir de gravedad al “Simbolo de la Paz” y asesinar a su antecesor.

Yu yu Hakusho

La presencia de Yusuke Urameshi y el menor de los hermanos Toguro en Jump Force nos da la libertad de pensar en los siguientes personajes.

Hiei

El dueño del ojo demoniaco es capaz de moverse a velocidades sobrehumanas, portador de una espada; sin embargo, su espada más poderosa es el Ja Ou En Satsu Koku Ryu Ha conocido también como la Ola Asesina de Fuego del Dragón Negro, una técnica muy parecida al puño del dragón de Goku.

Genkai

Maestra de Yusuke Urameshi, es uno de los personajes más poderosos de Yu Yu Hakusho. Entre sus técnicas están el Shogekiha, Seikoki, Reiko Hadoken, Reigan, técnica que le enseño a Yusuke, Shottogan, entre otros.

Por José Santana