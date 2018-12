The Last of Us 2: Naughty Dog confirma el fin de la grabación de escena muy triste

The Last of Us 2 sigue generando mucho hype en todos los gamers que esperan el anuncio oficial por parte de Naughty Dog. Desde Twitter, el co-director del videojuego confirmó que ha terminado la grabación de una de las escenas más tristes y fuertes que tendrá TLOU 2.

La espera por The Last of Us 2 cada día se hace eterno, ya que desde el anuncio del videojuego survival horror en 2016 durante el PlayStation Experience se ha sabido muy poco sobre la secuela del exitoso juego de PS3 que cautivó con su historia a miles de gamers.

Neil Druckmann, co-director de The Last of Us 2 y vicepresidente de Naughty Dog sorprendió a todos sus seguidores en Twitter al compartir una imagen que revela lo que será una de las escenas más complicadas que ha tenido este videojuego.

El mensaje que añadió Druckmann fue el siguiente: “Gran rodaje el de esta semana, incluyendo una de las escenas más complicadas que jamás hayamos trabajado ¡Hora de irse de vacaciones! Felices fiestas… Habrá más por llegar el año que viene”.

Las respuestas al tuit de Druckmann no se hicieron esperar, pues los fanáticos se emocionaron al ver la nueva imagen e incluso especulan que pueda ser una escena entre Ellie y Dina o que The Last of Us Part 2 llegará a las consolas en 2019.

Por otro lado, Ashley, actriz que le da vida a Ellie, también compartió la imagen refiriéndose a lo difícil que fue grabar la escena. Hasta el momento no se conoce la fecha de lanzamiento de The Last of Us Part 2 o si estará disponible en PS4.