Super Smash Bros. Ultimate es el juego con mejor estreno en la historia de Nintendo

Super Smash Bros. Ultimate está siendo el éxito que Nintendo esperaba para cerrar de buena forma un año de altos y bajos. El videojuego con mayor número de personajes en la saga ha superado los 5 millones de copias vendidas a nivel mundial en poco más de una semana, según cifras de Nikkei.

Con estas cifras, Super Smash Bros. Ultimate se ha convertido en el título con mejor estreno en toda la obra de Nintendo, si nos limitamos a tan solo consolas de sobremesa. Obviamente, es el juego con el mejor estreno de Nintendo Switch.

El número de ventas van viento en popa si tomamos en cuenta que tan solo en Estados Unidos, Super Smash Bros. Ultimate logró vender la gigantesca cifra de 3 millones de copias en tan solo tres días.

En Japón la historia fue muy parecida. En apenas 4 días el juego ya había vendido 1 millón de copias. No fue difícil imaginar un escenario parecido en el resto del mundo. El juego se ha convertido en el nuevo título bandera de Nintendo Switch tras The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Super Mario Odyssey.

Fue el medio Nikkei, quien estableció la recién conocida cifra de 5 millones de copias. Sumando los 3 millones de unidades en 11 días en Estados Unidos y las del resto del mundo ya indicadas, Super Smash Bros. Ultimate se coloca al frente de títulos como Marvel’s Spider-Man, God of War, Pokémon Let’s Go. Sin embargo, no ha podido superar al monstruo de Rockstar: Red Dead Redemption 2.