PlayStation Classic: Los mandos Dualshock pueden configurarse con la ayuda de un adaptador [FOTOS Y VIDEO]

La PlayStation Classic aún no llega a nuestro país (la fecha de salida es el 13 de diciembre) pero sí ha llegado a otras partes del mundo desde donde ya están experimentado todas las posibilidades que tiene la consola retro con respecto a nuevas formas de conectividad y compatibilidad con dispositivos no oficiales. Lo que parece incluir al mando Dualshock que no fue considerado por Sony. Este mando podría ser configurado en la PS Classic con la ayuda de un adaptador y un teclado.

Uno de los puntos débiles que más se señalaron cuando fue anunciada la PlayStation Classic, aparte del catálogo de juegos y otras peripecias, fue sin duda el hecho de que llegaría con dos mandos de los originales, aquellos que llegaron con la consola en 1995 y no contaban con análogos. Pues bien, parece que el problema no será tan grave como se imaginaba, ya que un usuario ha logrado colocar los recordados DualShock con todas sus funcionalidades en dicha consola retro.

El mando DualShock fue una de las tantas iteraciones que Sony implementó para renovar los controles en su PlayStation original. Todo inició cuando Nintendo lanzó su Nintendo 64 con un control que incluía una palanca análoga.

La misma Sega no se quedó atrás y lanzó un mando especial llamado el Sega Saturn 3D Controller, cuya forma fue la base para el mando de la Sega Dreamcast más adelante y que llegó al mercado junto con Nights Into Dreams.

Era evidente que los mandos análogos empezaban a hacerse populares por ser mejores opciones que los clásicos d-pad (crucetas) para controlar y maniobrarse en entornos tridimensionales, es por eso que Sony tomó nota y decidió que ese era el camino a tomar.

En 1997, tras una revisión de su mando original, Sony lanzaría el Dual Analog Controller, que incluía palancas cóncavas y tres modos de control. Sin embargo, Nintendo sorprendería nuevamente al estrenar los Rumble Packs para Nintendo 64. Que brindaban a los mandos la capacidad de vibrar, sumando muchos puntos a la inmersión.

Sony observó con detenimiento nuevamente y decidió que no había marcha atrás. Así que apenas meses después de introducir el Dual Analog se presentó el ya conocido DualShock, acaso el control para PlayStation 1 más conocido hasta la fecha.

El DualShock tenía una funcionalidad casi idéntica que su antecesor, pero sus asas laterales se recortaron, se eliminó el modo de joystick (luz verde) y era capaz de vibrar gracias a no uno, sino dos motores en su mecanismo interno.

Conocidos juegos sacaron ventaja de este DualShock ya en la recta final de la vida de PS1. Quizá uno de los ejemplos más conocidos es la escena de Psycho Mantis en Metal Gear Solid. Donde el jefe del nivel invita al jugador a soltar su mando en una superficie plana y dura para que, apoyándose en la vibración independiente de cada motor, pueda simular que el mando ‘se mueva solo’.

Esta y muchas más razones, fueron las causas por las que muchos se decepcionaron al conocer que la PlayStation Classic llegaría sin los controles DualShock de noviembre 1997. Pero para suerte de todos, por fin se ha descubierto que es posible usar los DualShock en la consola retro.

El usuario de Reddit MarciHawkins publicó un video en la conocida plataforma donde demuestra cómo pudo conectar y configurar el clásico mando con palancas análogas y vibración, utilizando el menú oculto de la consola, un teclado (para navegar en dichas opciones) y un adaptador genérico para conectar mandos de PlayStation a PC. Las opciones que hacen posible esto corresponden a las del emulador PCSX, que soporta originalmente controles análogos.

En el video de demostración, el usuario muestra cómo utiliza un teclado para acceder a dicho menú oculto y cómo va configurando cada botón, algo muy sencillo de realizar. También se observa que algunas opciones están deshabilitadas por defecto, y otras sin configurar.

En la conversación del tema iniciado, muchos usuarios le preguntan si ha probado también otros mandos como el DualShock 2 de PS2 y los siguientes (DualShock 3, DualShock 4). En una respuesta, el usuario afirma: “probé el ds4 (mando de PS4) y solo el dpad (cruceta) y dos botones face (equis, triángulo, círculo, cuadrado) funcionaron. Probaré el de PS3 luego. No creo que mi mando de PS1 tuviera vibración, pero el input lag estaba decente”.

El adaptador utilizado por el creador del video corresponde a uno genérico que está en el mercado desde hace muchos años e incluso puede encontrarse en el medio local en conocidas tiendas físicas como por internet. Puedes ver todo el proceso en este video: