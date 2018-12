Steam recorta el impuesto a juegos AAA y desata enojo en desarrolladores indie

La manera en que se distribuyen los ingresos por ventas en los videojuegos en Steam ha sido modificada por Valve. Los títulos que generen ganancias por más de 10 millones recibirán el 75% y posteriormente el 80% de los ingresos por las ventas, es decir, un 10% más a lo que recibían originalmente (cuando la distribución repartía un 70% para Steam y el 30% restante a los desarrolladores sin distinción). Algo que no ha caído bien en los desarrolladores indie (independientes).

El juego ha cambiado y según nuevos parámetros, que parecen abrir claras brechas entre estudios y desarrolladores de ‘juegos grandes’ (los llamados AAA) y los desarrolladores independientes, que se enfocan en un público más específico y segmentado.

Estos últimos no pueden, por regla general, permitirise siempre el trazarse objetivos comerciales con la misma ambición que los grande estudios. Sin embargo, con las nuevos ingresos compartidos impuestos por Valve en Steam, muchos de estos creadores de videojuegos se han sentido ‘traicionados’.

En la declaración oficial de Valve, se afirma que los juegos que generen menos de 10 millones de dólares seguirán entregando el 30% del total. Los que generen entre 10 a 40 millones solo serán recortados del 25%, mientras que los que generen más de 40 millones solo tendrán un recorte del 20%.

En Twitter, un gran número de desarrolladores se está pronunciando. Aunque la mayoría parece pronunciarse en contra, hay algunos que están tratando de ver el lado positivo:

El desarrollador de Wandersong, Greg Lobanov invitó a los jugadores de todo el mundo a no comprar juegos indie en Steam, afirmando que los juegos experimentales y de nicho se verían afectados con esta medida.

“En teoría, se supone que ( Steam ) ganan su parte del 30% por promocionar tu juego hacia una audiencia mayor. Pero los juegos que desde ya no son populares estan siendo desfavorecidos por el algoritmo. La gente de abajo obtiene literalmente menos, y ahora, pagan más”.

“Es obvio que lo hacen para apaciguar los intereses de los de mayores ingresos, pero no es bueno para la salud o el mercado de la comunidad de videojuegos. Los juegos experimentales y de nicho que ensanchan su audiencia, como Wandersong, son afectados por estas decisiones”.

Brian Buckley, desarrollador de Caves of Qud comentó que los pequeños estudios que hacen cosas interesantes con presupuestos tan delgados como una navaja están efectivamente “pagando por el próximo Fallout 76”.

Simon Roth, desarrollador de Maia, un simulador de colonias espaciales, afirmó que el movimiento manda el “mensaje incorrecto” a los desarrolladores indie.

Por otro lado, Rami Ismail, del estudio independiente Vlambeer, dijo que Valve está subsidiando a los desarrolladores grandes con los “sueños rotos” de las compañías pequeñas y puso en dudo el hecho de que Steam sea “indeseable” para las compañías AAA.

“La declaración de Valve parafraseada: “No se preocupen, producciones de grandes juegos, estamos felices de subsidiar sus ingresos crecientes con los sueños rotos de desarrolladores aspirantes que simplemente no lograron sus metas porque no tienen la ventaja y ni nos importa. Pero por favor no lancen su propia tienda”.