Pokémon GO: Zapdos, Articuno, Moltres y más aparecerán en investigación de Campo

Los entrenadores de Pokémon GO tendrán una agenda totalmente ocupada durante todo el mes de diciembre, ya que no solo disfrutarán del Community Day con más de 11 criaturas con movimientos exclusivos, sino que Niantic anunció que Shedinja ya no saldrá como recompensa del séptimo sello de las investigaciones de campo para darle pase a Articuno, Moltres, Zapdos y más.

Mientras que miles de usuarios se preparaban para empezar el día de la comunidad (sábado 30 desde las 4:00 p.m. hasta el lunes 3 de noviembre a las 2:00 p.m), Niantic anunciaba el regreso de seis criaturas legendarias a las investigaciones de campo de Pokémon GO.

Como se sabe, durante el 2018, los entrenadores de Pokémon GO han tenido la oportunidad de registrar 8 nuevas criaturas a través de la investigación de campo, las cuales se completan con una serie de misiones que son adquiridas al girar los discos de la pokéstop.

Por este motivo, Niantic decidió repetir la receta del último Community Day del año para todos los entrenadores que, por distintos motivos, no pudieron capturar y registrar a alguna de estas criaturas de legendarias en su juego de realidad aumentada. Así que si estás por pedir el séptimo sello te recomendamos que esperes para que puedas atrapar a alguna de estas criaturas legendarias.

La investigación de campo permitirá a los entrenadores capturar a Zapdos, Articuno, Moltres, Entei, Suicune o Raikou, criaturas legendarias de la primera y segunda generación de la franquicia, los cuales aparecerán de manera aleatoria al completar el séptimo sello.