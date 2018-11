YouTube viral: clásico intro de Pokémon con Ash es renovado con escenas de Pokémon Let’s Go [VIDEO]

Pokémon: Let's Go Pikachu! y Pokémon: Let's Go Eevee! han hecho posible, tras 20 años de estrenado el anime, que se recree uno de los himnos de nuestra infancia. Nos referimos a la recordada canción de introducción que marcó el primer contacto con el universo Pokémon para muchos: ¡Atrápalos ya!, el clásico primer tema del anime que puedes recordar en YouTube.

Desde la cuenta oficial en Twitter de Pokémon Let’s Go se ha publicado un video que te hará recordar gratos momentos. Se trata del intro de la serie pokémon recreada al pie de la letra con imágenes propias del motor de Pokémon: Let's Go Pikachu! y Pokémon: Let's Go Eevee!

“Rememorando a Kanto con Pikachu y Eevee nos ha hecho sentir nostálgicos, así que decidimos pasear un rato por el camino del recuerdo” Es lo que menciona la publicación en Twitter de dicha cuenta.

También acota: “Canta junto con nosotros si te sabes la letra (¿quién no?) y prepárate para hacer equipo con Pikachu o Eevee en Pokémon Let’s Go!”. Por supuesto, esta es una traducción del inglés que hemos realizado para ti, y si no conoces el idioma, será difícil que puedas cantar junto con ellos ya que el video que subieron está en inglés.

