YouTube: China gana su primer mundial de League of Legends en el Worlds 2018 gracias a Invictus Gaming [VIDEO]

China celebra su primer campeonato mundial de League of Legends, el que las estadísticas posicionan como el videojuegos más jugado del mundo y cuya más reciente competencia mundial, Worlds 2018, ha llegado a su fin en las últimas horas coronando a Invictus Gaming como el campeón por encima de los experimentados jugadores de Fnatic. Mira aquí el momento cúspide de todo el campeonato en un completo video de YouTube.

El Worlds 2018 nos ha dejado con buenas impresionas y positivos sabores de boca, no solo comenzó bien para los sudamericanos cuando Infinity eSports, recientes campeones de la La Liga Americana Norte y conformado en su mayoría por peruanos, logró superarse de a pocos en las primeras instancias, teniendo una mejor participación de Kaos Latin Gamers, equipo que era considerado como el mejor de Latinoamérica.

Lamentablemente, la participación de los peruanos en el equipo de Costa Rica se vio truncada cuando enfrentaron a G2, equipo europeo que terminó superándolos por 3 a 1. Aún así, Infinity concluyó su campeonato como el mejor equipo sudamericano del Worlds 2018.

Esta fue la ceremonia de inauguración para la final del Worlds 2018 a cargo de Madison Beer, [G]-DLE, Jaira Burnsm, entre otros.

Y por fin el campeonato llegó a su fin, ya que Invictus Gaming, equipo profesional chino, derrotó a Fnatic en la final. Invictus Gaming justamente había sido el equipo que derrotó a los verdugos peruanos de G2 por un excelente marcado de 3 a 0.

Fnatic por su parte es otro excelente equipo de eSports teniendo gran notoriedad y participación en diversos videojuegos que son escenario de grandes competencias, pero esta vez no pudieron hacer nada contra Invictus Gaming que los derrotó también por 3 a 0 y esta vez en la final.

El equipo chino así se alza con su primer campeonato mundial de LoL (League of Legends), también fueron campeones de The International de Dota 2 en el pasado, por lo que se trata del primer equipo del mundo en alzarse como campeones mundiales en los dos MOBA más grandes del momento: Dota 2 y League of Legends.

En este video de YouTube, del canal de Bestauro, puedes ver la tercera partida de la final de LoL (League of Legends) en Worlds 2018 en la cual Invictus Gaming demostró su superioridad y hegemonía para alzarse como campeones con un abultado 3 a 0 sobre Fnatic.