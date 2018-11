¿Por qué faltan tantos clásicos en PlayStation Classic? Aquí las razones

Sabemos que el PlayStation fue una de las consolas más importantes en la historia de los videojuegos, es por eso que la expectativa sobre qué títulos llegarían a su versión Classic fue bastante grande, sobre todo por el extenso catálogo lleno de clásicos con el que la legendaria consola de Sony contó.

Fuera de apreciaciones personales, parece ser que cuando Sony anunció la lista, tales expectativas no se cumplieron para un gran número de jugadores, sobre todo los de la vieja escuela. Es por ello que te hemos traído una lista de las grandes ausencias que tendrá la PlayStation Classic, detallando posibles razones para cada una.

Castlevania Symphony of the Night

Este con Metal Gear Solid son percibidos como infaltables en cualquier catálogo de PlayStation. Si la NES Mini Classic tuvo a Castlevania 3, y la SNES Mini Classic a Super Castlevania IV, ¿por qué la PlayStation Classic no tuvo a Symphony of the Night? Razón de su ausencia: El reciente Castlevania Requiem que incluye a Symphony of the Night con Rondo of Blood.

Gran Turismo o Gran Turismo 2

Gran Turismo fue el videojuego más vendido de PlayStation y Gran Turismo 2 fue el título que más empujo el hardware de la consola. ¿Razón para sus ausencias? Probablemente los costosos pagos necesarios por los derechos del soundtrack (que incluye un gran número de bandas alternativas como Garbage, Ash, The Cardigans, Stone Temple Pilots y más).

Crash Bandicoot 3: Warped/Crash Team Racing

Crash fue la mascota de la primera PlayStation, de ahí la razón que tuviera tanto spin-off como Crash Team Racing (también conocido como Crash Car) y Crash Bash. Algunos de estos incluso llegan a superar a sus contrapartes de Super Mario en Nintendo 64. Razón para su ausencia: No muy clara, probablemente el hecho de que Crash N’Sane Trilogy tiene apenas un año, pero en tal título no aparece Crash Team Racing.

Spyro 3 The Year of the Dragon

Si dejamos a Crash de lado, Spyro se ubicaría tranquilamente en una de las caras más reconocidas de la primera PlayStation. En 1998, tras culminada la trilogía original de Naughty Dog, sería el simpático dragon morado quien llevaría la batuta gracias a Insomniac Games. Razón para su ausencia: Spyro también tendrá su trilogía remasterizada y llegará en noviembre: Spyro Reignited Trilogy.

Silent Hill

El clásico de horror de Hideo Kojima tampoco está presente. No conocemos la razón ya que con Metal Gear Solid, otro título de Kojima y Konami, no hubo al parecer problema. Razón de su ausencia: desconocida.

Resident Evil 2

Cuando el primer Resident Evil salió al mercado para la PlayStation, la parafernalia fue tal que incluso Sega mismo tuvo que mover cielo y tierra para asegurarse que el videojuego saliera también en su consola de entonces: Sega Saturn. Nadie se imaginaría que pocos días después de tal lanzamiento, Sony anunciara la llegada de Resident Evil 2 para la PlayStation, que terminó, según la comunidad y las críticas, superando por mucho al Resident Evil original. Incluso Resident Evil 3 Nemesis significó otro clásico. Razón de su ausencia: Otra vez, otro remake, programado para el próximo año.

Driver

Driver fue el causante de que Rockstar Games desviara su franquicia Grand Theft Auto de una vista cenital hacia un entorno 3D en tercera persona, haciendo posibles clásicos como GTA San Andreas, GTA V y por qué no Red Dead Redemption 2. Quizá esta hubiera sido mucha mejor opción que el Grand Theft Auto original. Razón de su ausencia: desconocida.

Legacy of Kain: Soul Reaver

Soul Reaver es uno de los clásicos de PlayStation que tranquilamente podían pertenecer a la siguiente generación. Se trata de un producto de la misma alianza que creó la reciente trilogía de Tomb Raider sobre el origen de Lara Croft: Crystal Dynamics y Eidos Interactive. Razón de la ausencia: desconocida, probablemente problemas legales.

Tony Hawk Pro Skater (cualquiera de los 4 títulos de PlayStation)

Tony Hawk Pro Skater es un título importantísimo para toda la industria. Plasmó de manera correcta, balanceada y sobre todo divertida la adrenalina de practicar el skateboarding, así no sea un calco de la realidad. Razón de la ausencia: Probablemente las costosas regalías que tendrían que pagarle a Tony Hawk y a otras reconocidas figuras del deporte.

Medievil

Así no se trate de un clásico indispensable, como lo está promocionando Sony, seguramente se trate de otro caso de videojuego que no aparecerá en la PlayStation Classic por ya tener un remaster o remake programado.

Rayman 2

Creemos, tajantemente que Rayman 2 debió ser el título presente de la saga en lugar de Rayman. El primer Rayman es un título en 2D, algo por la que la PlayStation original nunca brilló. Por otro lado, Rayman 2 presenta un entorno completamente en 3D. No se entiende la razón tras esta decisión.

Twisted Metal 2

Algo parecido sucede con la saga Twisted Metal, cuyo primer título (que sí está incluido en PlayStation Classic) es importante porque pertenece a la primera camada de videojuegos para la consola (junto con Destruction Derby). Pero Twisted Metal 2, un título que utilizó el mismo motor y es mucho más reconocido, lo superó con creces. Fue en este título donde aparecieron por primera vez personajes icónicos del juego como Axel. Razón de la ausencia: temas de regalías, probablemente por la torre Eiffel presente en el mapa de Paris.

Street Fighter EX 2

Street Fighter EX 2 representa el momento en que Capcom se aventuró a llevar su reconocida saga al entorno tridimensional, entonces dominado por Tekken, Virtua Fighter y otros. El primer Street Fighter EX fue un primer intento de transportar la jugabilidad de manera idónea al 3D, pero EX 2 asentó mucho mejor tal travesía. ¿Razón de su ausencia? Al parecer Sony se complació con la licencia de Super Puzzle Fighter 2 Turbo.

Tenchu 2

Un soberbio videojuego de sigilo y combate, algo que suena parecido a algunas franquicias actuales como Assassin's Creed. Ciertamente, un videojuego clásico de PlayStation y aunque no sorprenda mucho su ausencia, difícilmente pueda ser reemplazado por algún otro título del catálogo. Razón de ausencia: desconocida.

Winning Eleven 3 o FIFA 98

Existen algunos juegos de deportes en las consolas Mini Classic de Nintendo. ¿Por qué no fue este el caso con PlayStation? FIFA 98 y Winning Eleven 3, fueron dos títulos muy distintos pero clásicos en lo que se refiere al deporte rey en PlayStation. En el caso de Winning Eleven 3, ni siquiera está presente en la versión de Japón de PlayStation Classic . Razón de ausencia: probablemente las licencias de la FIFPRO.

Como ves, existen todavía muchos videojuegos que no estarán presentes en PlayStation Classic, pero si nos ponemos a analizar detenidamente, varios clásicos de la primera consola de Sony están sujetos a licencias y temas legales (más ejemplos rápidos: Smack Down, Spiderman, Pepsiman), por lo que quizá esta fue una razón importante en la estrategia de Sony para entrar al mercado de las consolas retro. ¿Tendrá la PlayStation Classic un as bajo la manga? Por lo pronto, tendremos que esperar.

¿Y tú, qué otros juegos crees que faltaron en el catálogo de PlayStation Classic?