Undertale: Twitter oficial anuncia importante fecha con mensajes subliminales

Undertale se consolidó hace un par de años como un juego revelación, digno de mencionarse entre los mejores videojuegos indies de esta generación. Sin duda un RPG que establece una fórmula increíble y que cuenta con gran reconocimiento. Pues, al parecer, una noticia importante respecto a esta joya esta por aparecer, según el Twitter oficial de los creadores quienes no han parado de compartir extraños (y muy acordes al estilo del juego) mensajes.

La cuenta de Undertale en Twitter ha estado publicando una serie de tuits hoy 30 de octubre. Los mensajes son cortos, misteriosos y muy seguidos como para que se trate de una casualidad.

HAVE YOU BEEN LOOKING



FOR ME? — ██████ (@UnderTale) 30 de octubre de 2018

HOW WONDERFUL. — ██████ (@UnderTale) 30 de octubre de 2018

I



HAVE BEEN LOOKING FOR YOU



AS WELL. — ██████ (@UnderTale) 30 de octubre de 2018

I HAVE SOMETHING



SOMETHING I WANT TO SHOW YOU — ██████ (@UnderTale) 30 de octubre de 2018

SOMETHING



I THINK YOU WILL FIND



VERY,



VERY,



INTERESTING — ██████ (@UnderTale) 30 de octubre de 2018

BUT



IT IS NOT COMPLETE



YET — ██████ (@UnderTale) 30 de octubre de 2018

NO



IT IS FAR FROM COMPLETE — ██████ (@UnderTale) 30 de octubre de 2018

THUS



I HAVE A SMALL FAVOUR TO ASK



OF YOU. — ██████ (@UnderTale) 30 de octubre de 2018

Lo que parece ser de consenso entre los comentarios de toda la red es que se está preparando el anuncio de algo importante, sobre todo para los fans del videojuego. Esto se deduce por la fecha próxima a llegar: Halloween.

Un tuit en particular es el que concreta con fuerza esta suposición, el cual menciona "regresa aquí en [24] horas", dando a entender que para la mañana de Halloween habrá un anuncio importante por parte de los desarrolladores.

RETURN HERE IN [24] HOURS. — ██████ (@UnderTale) 30 de octubre de 2018

Adicionalmente, las últimas publicaciones hacen referencia a las cuentas de los usuarios del juego, lo que implica que sea lo que sea que vayan a anunciar, tendrá que ver con su participación directa. Las especulaciones no han dejado de llegar y ya se habla de un posible Undertale 2.

"Para aquellos que completaron Undertale, es realmente importante que revisen @Undertale dentro de 24 horas desde ahora. Quiero hacer algo nuevo, y todo comienza con sus comentarios. Una PC con Windows o MacOSX es necesaria". fue el mensaje de @tobyfox, creador del videojuego.