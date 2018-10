Miles de usuarios faltan a sus trabajos para jugar Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 llegó a PS4 y Xbox One el 26 de Octubre, y aunque pesa más de 100 GB para la consola de Sony y 99 para la de Microsoft, no ha significado problema alguno para los fanáticos que esperaban con ansias poder tener el título de aventura y acción wéster creado por Rockstar en sus manos y disfrutarlo.

Aunque el lanzamiento fue un fin de semana para que los usuarios puedan jugar RDR2 sin tener que faltar a sus trabajos u olvidar sus deberes, pues parece que fue todo lo contrario ya que se reportó que miles de gamers no asistieron a sus lugares de trabajo para jugar el nuevo título de Rockstar

Según Fizziology, quienes analizaron las redes sociales, demostraron que más personas hicieron mención en tomarse el día para poder jugar Red Dead Redemption 2, algo que no había sucedido con lanzamientos anteriores en lo que va del año.

De acuerdo a las analíticas de Fizziology, Red Dead Redemption 2 ha tenido 1.5 personas más hablando de tomarse un día de descanso a diferencia del lanzamiento de Call of Duty Black Ops 4. Además, triplica la cantidad de títulos como Marvel's Spider-Man, God of Way y doce veces más que Shadow of the Tomb Raider. Títulos que no motivaron a los usuarios a decir la conocida excusa "estoy enfermo".

Otra de las estadísticas es que RDR2 no es muy atractivo para las mujeres, ya que de los 140 mil menciones por hora en Twitter que tuvo el videojuego el 85% correspondía a varones de 18 y 35 años.

Red Dead Redemption 2 es el nuevo videojuego de acción y aventura wéstern creado por Rockstar y ya está disponible para las consolas PS4 y Xbox One.