Mewtwo se roba el protagonismo del nuevo tráiler de Pokémon Let's Go, Eevee/Pikachu

Pokémon Let's Go, Pikachu/Eevee es el nuevo juego de la franquicia en llegar a la Nintendo Switch y para mantener el hype, la empresa japonesa decidió lanzar un nuevo tráiler, pero esta vez con uno de los Pokémon más poderosos de todos.

El Pokémon psíquico creado por humanos a través de un experimento, Mewtwo, se robó el protagonismo del tráiler del nuevo videojuego Pokémon Let's Go, Pikachu y Let's Go, Eevee, los cuales llegarán el próximo 16 de noviembre para todos los usuarios que cuentan con la consola híbrida.

En el nuevo tráiler se pueden apreciar a los personajes principales de Let's Go, Eevee y Let's Go, Pikachu batallando con distintos Pokémon e incluso recorriendo los nuevos mapas que estarán disponibles dentro del título, el cual se podrá vincular con Pokémon Go.

Para sorpresa de todos los usuarios que pudieron ver este nuevo tráiler en Youtube, se confirmó la presencia de las tres aves legendarias de la primera generación, Moltres, Articuno y Zapdos, pero el que se robó todo el show fue el mismísimo Mewtwo en una batalla. Checa el video a continuación.

Pokémon Let's Go, Pikachu! y Pokémon Let's go, Eevee! serán exclusivos para Nintendo Switch y estarán vinculados a la cuenta de Pokémon Go, donde los entrenadores tendrán la opción de capturar a la singular criatura, Meltan.