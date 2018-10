Marvel's Spider-Man tendrá estos nuevos trajes para su nuevo DLC The Heist [FOTOS]

Marvel's Spiderman fue uno de los juegos más esperados del 2018, el regreso del amigable vecino a PlayStation 4 se dio gracias a la empresa desarrolladora Insomniac y a un mes y medio de su estreno ya tendrá su primer DLC.

Este primer material descargable de Marvel's Spider-man tiene el nombre de "The Heist" y corresponde al primer capítulo de la trilogía "The city that never sleeps" en donde tendrá como enemigo principal a Black Cat (Gata Negra). Recordemos que ella estuvo en una de las misiones secundarias del juego.

Además, con un arte conceptual, PlayStation informa que un robo en un museo de arte de la ciudad logrará juntar a Peter Parker con Felicia Hardy, quien será la enemiga a derrotar. Por otro lado esta nueva campaña tendrá nuevas misiones y nos permitirá conocer más sobre la historia de Spider-Man.

Los gamers de PS4 podrán conocer una nueva facción enemiga, crímenes, desafíos, trofeos y lo que todos deseaban nuevos trajes para el Spidey. Lo genial de estos nuevos skins de Marvel's Spider- Man es que fueron diseñados por el mismísimo Gabrielle Dell'Otto, el famoso ilustrador de cómics como Secret War, la miniserie Annihilation y X-Force.

Todo este nuevo contenido estará disponible en "The Heist" a partir del 23 de octubre y costará 10 dólares, pero también puedes comprar la trilogía de The City That Never Sleeps a 25 dólares. Los dos capítulos que faltan llegarían en los meses de noviembre y diciembre. Así que tenemos Marvel's Spider-Man en PS4 para rato.