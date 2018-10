Fortnite: conoce el nuevo bundle de Warner Bros. para el battle royale

La temporada 6 del popular battle royale, Fortnite, ha atrapado a todos los usuarios que disfrutan de este juego coleccionando skins a través de sus consolas PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC y celulares iOS y Android. Ahora a esta fiebre se le suma un nuevo bundle para la creación de Epic Games.

Los bundles se han vuelto en algo muy importante para Fortnite, y es que distintas empresas como Sony, Microsoft y Nintendo han creado lazos con Epic Games para el desarrollo de packs donde ofrecen las consolas, el juego y skins exclusivas para cada plataforma.

Sin embargo, la fiebre por Fortnite no parece detenerse, debido a que no solo las compañías de videojuegos están interesadas en tener ítems exclusivos, sino que ahora las empresas cinematográficas quieren ingresar al mundo del battle royale a través de los paquetes.

Warner Bros. y Epic Games crearon un bundle exclusivo para todos los usuarios de Fortnite, no importa de qué plataforma lo juegues, el cual tiene un nuevo skin, paracaídas, pickaxe y una cantidad considerable de paVos para que puedas adquirir el tan preciado pase de batalla.

El nuevo bandle lleva el nombre de "Deep Freeze" o Lote de Criogenización, el cual tendrá una skin exclusiva que tiene un diseño tanto militar, pero con los colores blanco, celeste y pizcas de verde, una Chill-Axe (Pickaxe), Cold Front glider, una mochila y 1000 paVos.

Este nuevo paquete estará a la venta desde el 13 de noviembre para todos los usuarios de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC y juegos Android e iOS con un costo de 29.99 dólares.

