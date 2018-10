¿Que tan difícil es ser alcalde? Entra y descubre cómo gestionar ciudades y más con estos juegos [VIDEO]

Puede que en estos momentos aún estés pensando por quiénes votar en las siguientes elecciones municipales a celebrarse el día de mañana. Pero, ¿Alguna vez te has preguntado sobre qué tan difícil es ser alcalde y gestionar una ciudad para hacerla próspera? ¿Nunca has tenido una experiencia similar a la de llevar las riendas de toda una ciudad, comunidad como presidente o líder? Pues con estos juegos podrás descubrir lo que eso significa.

Si te gana la curiosidad sobre esas preguntas, tenemos algo bueno que contarte, ya que gracias a los videojuegos, el experimentar este tipo de roles como si de un alcalde, gobernante o mismo líder histórico se tratara, es algo posible desde hace mucho tiempo.

Los juegos de gestión social, financiera, administrativa, así como los populares ‘Tycoon’ llevan presentes, y con fuerza, en la industria desde los lejanos años ochenta. Pues resulta que para la tercera generación de consolas (cuando las tecnologías ya permitían incluir una cantidad significativa de texto en los juegos) muchos juegos de gestión se hicieron populares en el apartado de las PC, paralelamente al auge de los RPG en Japón (Juegos de rol).

Pero si hablamos de videojuegos de simulación en general, dos grandes nombres salen a relucir: Sid Meier y Will Wright. El primero es nada más y nada menos que el creador de la popular y aclamada serie Civilization, así como otras obras maestras como Sid Meier’s Pirates! y Railroad Tycoon; el segundo, la mente maestra detrás de los legendarios Sim City y The Sims.

Sid Meier es un nombre legendario, ya que sin él, la industria de videojuegos en general no hubiera crecido tanto. Cuando la primera versión de Civilization salió en 1991, los jugadores pudieron experimentar por primera vez la sensación de manejar una civilización completa, fundando ciudades y asegurando sus territorios, pero principalmente negociando con los demás gobernantes gracias a una excelente inteligencia artificial que se convertiría en la marca personal de la saga.

Will Wright, por otra parte, era un voraz audaz diseñador de videojuegos hambriento por nuevas ideas a finales de los años ochenta. Un día se dio cuenta que la gente pasaba más tiempo en el modo editor de su videojuego ‘Raid on Bungeling Bay’, que simulaba un helicóptero de rescate en una ciudad vista desde arriba, y decidió crear un juego basado en eso: crear, construir y administrar ciudades. Y así nació Sim City.

Will Wright, fiel a su afición por la construcción, desarrolló después The Sims, un videojuego donde también gestionas, construyes y creas, pero esta vez no enfocada a ciudades o imperios, sino a la vida misma. Así que, si no te atrae aprender sobre administración urbana pero sí te gustaría aprender más sobre el manejo económico, arquitectónico y social de tu propio hogar, The Sims puede ser el juego para ti.

Los videojuegos de simulación tendrían, entonces, su mayor auge desde los años noventa con más y más títulos y versiones mejoradas pero siempre con un foco central en la gestión económica, que sin duda asegura el tacto temprano del tema con los gobernantes y líderes de las próximas generaciones.

Fuera de lo que te contamos, creemos que el género de simulación es uno de esos pilares que ha permitido a la industria madurar, encontrando nuevos públicos y ampliando los límites de lo que se considera ‘jugable’. El género también ha expandido sus alcances y promueve constantemente la innovación. Hoy en día podemos encontrar títulos de gestión de todo tipo de rubros como prisiones, empresas de videojuegos, parques de atracciones, canales de youtube, etc.

Sin más preámbulos te hemos traído un top 10 de títulos para jugar a ser alcalde durante estas elecciones municipales

SIM CITY 4

La serie Sim City es el clásico pilar de videojuegos de gestión de ciudades. Con este juego podrás demostrarle a todos que tienes lo que se necesita para llevar a una ciudad al éxito y convertirla en una gran y ordenada metrópoli. Podrás gestionar el presupuesto, los acuerdos comerciales, impuestos, construir carreteras, zonas residenciales, comerciales, zonas industriales y agrónomas, gestionar la recolección de basura, los servicios públicos como salud y educación, entre otros. También tendrás que lidiar con los grupos organizados como gestores del medio ambiente, huelgas, sindicatos y hasta desastres naturales. El videojuegos también cuenta con un modo 'dios' en el que podrás editar el terreno y los elementos naturales a la medida que desees.

A diferencia del último juego de la serie Sim City, Sim City 4 cuenta con la clásica vista isométrica, como también con algunos elementos 3D prerrenderizados. Creemos que esta sigue siendo la mejor opción para experimentar ese clásica jugabilidad 'Sim City'. Puedes adquirirlo en tres tiendas digitales: Origin (12.99 dólares), GOG (19.99 dólares) y Steam (69.95 soles)

Si no quieres gastar tanto para experimentar Sim City, puedes optar por las versiones anteriores: Sim City 3000 (9.99 dólares en GOG), o Sim City 2000 (5.99 dólares en GOG)

Sim City ha lanzado una última versión en el 2013, pero te explicaremos más adelante porque no lo hemos mencionado como la experiencia 'Sim City' por excelencia. Aún así puedes adquirir el juego desde Origin por 21.99 dólares aquí.

Cities Skylines

Cuando Sim City se durmió en los laureles, otra empresa se animó a presentarle una dura competencia. Nos referimos a Cities Skylines, que sin duda alguna se trata de la natural evolución de los videojuegos de construcción y gestión de ciudades. En Cities Skylines podremos hacer todo lo visto en su contraparte Sim City (2013) pero a un nivel mucho mayor, con ciudades más grandes, totalmente en 3D y muchas más opciones de personalización. Cuenta con bastantes DLC que lo mantiene fresco. El juego también admite mods, y de manera oficial a través de Steam Workshop, por lo que adquirirlo en esta plataforma tiene un significativo plus. Puedes adquirirlo en dos tiendas: Steam (73.95 soles) y en Origin (29.99 dólares)

Si no cuentas con ese presupuesto puedes adquirir las versiones anteriores, pero no resultan tan pulidas como el mismo Cities Skylines. Estas son: Cities XL Platinum (en Steam a 27.95 soles), Cities in Motion (en GOG a 19.99 dólares) y Cities in Motion 2 (en Steam a 49.95 soles).

Civilization

En Civilization la experiencia de gestión y orden llega al máximo nivel de amplitud. En Civilization no solo administrarás ciudades, sino una nación entera, y por un periodo de tiempo que puede extenderse por milenios. Civilization no solo te enseña cómo ser un gobernante, también te exigirá habilidades políticas, diplomáticas y hasta militares. Esta serie de videojuegos es aclamada en todo el mundo también por su excelente inteligencia artificial, que te hará creer que realmente te estás relacionando con otros líderes mundiales, y desconfiarás de sus intenciones. No volverás a ver el mundo igual, especialmente desde el ojo político, después de probar este juego. Civilization es una de las experiencias con mayor inmersión que encontrarás.

En esta nota te recomendaremos Civilization V que, a diferencia de la última versión Civilization VI, ya cuenta con un contenido y desarrollo sumamente completo. En el podrás incluso instalar mods que te permitirán jugar como Ramón Castilla y llevar al Perú al auge desde sus primeros años. También están incluidos los incas a modo de DLC, así como un gran número de civilizaciones y contenido de todo tipo, tanto de pago como gratuito. Lo mejor es que el videojuego ya tiene en el mercado muchos años, por lo que su precio no es nada deshorbitante para lo que se ofrece. Puedes adquirir la versión completa, con todos los DLC, y con soporte para agregar mods, desde Steam a 132.01 soles, ingresando aquí.

La última versión de Civilization es la IV, y puedes adquirirla desde aquí.

Pero espera, sabemos que es un precio algo alto. Sin embargo, hay muchas opciones aún. La versión base del videojuego está disponible a tan solo 73.95 soles desde aquí. Recuerda que puedes agregar mods de la comunidad desde Steam de manera gratuita, por lo que la versión base no está tan limitada.

Pero si aún no te convence el precio, eso no es impedimento para que te prives de la experiencia 'Civilization'. La también muy aclamada versión anterior, Civilization IV, también está disponible en dos tiendas: Steam (a 49.95 soles) y GOG (a 22.95 dólares).

¿Aún muy caro? No te preocupes. Sid Meier's Civilization III está disponible a tan solo 14.95 soles (desde Steam aquí), o a 5.99 dólares (desde GOG aquí).

¿No tienes más que para tu pasaje para ir a votar mañana? Tranquilo. Todavía puedes ser parte de la experiencia Civilization. Las legendarias primera y segunda versión de la serie pueden ser jugadas de manera gratuita desde estos enlaces: Civilization 1, y Civilization 2. La única desventaja es que no podrás guardar la partida, no de manera sencilla, pero aún así, puede ser el primer paso para que te animes a probar más de esta icónica saga.

The Sims

Si no tienes interés en el manejo de ciudades, y tu atención se centra más en cómo gestionar la vida misma. Pues The Sims es la serie ideal para ti. Ya que no se trata de ciudades ni gobiernos, no ahondaremos mucho en el tema, pero este videojuego incluye lo mismo que te hemos dicho hasta ahora en relación con este género, pero enfocado en la vida real. Creas un personaje, gestionas su vida económica, social y laboral, y hasta construyes su propia casa.

Puedes adquirir la última versión, The Sims 4 desde Origin, por 19.99 dólares, aquí. Origin también ofrece una prueba gratuita y limitada del juego.

Si por el contrario prefieres The Sims 3 por un precio más barato, puedes adquirirlo desde Steam aquí (69.95 soles).

Otros juegos de simulación:

Rising Cities

Un videojuego online similar a Sim City que te dará una buena experiencia inicial en este género. Juégalo desde aquí.

Prison Architect

Un simulador de prisiones. Perfecto si te interesa gestionar la seguridad máxima de una ciudad. Disponible en Steam desde aquí.

Los videojuegos 'Grand Strategy' de Paradox Interactive

Esta serie de videojuegos son similares a Civilization pero con un grado de complejidad de dimensiones extraordinarias. Por si fuera poco, son videojuegos en tiempo real, lo que quiere decir que la presión es sumamente significativa, aunque pueden ser pausados. Una serie solo para conocedores y fanáticos del género de simulación y estrategia.

La serie comprende varios títulos divididos según etapas históricas:

Crusader Kings comprende el periodo medieval, precisamente durante las cruzadas. Puedes adquirir el último título de Crusader Kings aquí.

Europa Universalis comprende la época renacentista y de la modernidad. Incluido el descubrimiento de América. Puedes adquirir Europa Universalis IV desde aquí.

Victoria está enfocada durante los inicios de la edad contemporánea, precisamente con la revolución industrial y el periodo victoriano en Inglattera, aunque comprende todo el mundo. Puedes adquirirlo aquí.

Por último, Hearts of Iron comprende los últimos siglos de la era actual, precisamente los tiempos alrededor de la segunda guerra mundial y la post-guerra. Puedes comprarlo aquí.