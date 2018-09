Fortnite: así podrás completar los desafíos de la semana 1 de la temporada 6 [FOTOS]

La temporada 6 de Fortnite ha llegado con todo, los usuarios podrán conseguir nuevas skins, se han añadido mascotas, la piedra de sombra, la cual permite a los usuarios que la utilizan ocultarse en las sombras y las islas flotantes.

Como se sabe, todos los jueves inicia una nueva semana para Fornite y esta vez no ha sido la excepción, ya que la temporada 6 ha llegado junto con los desafíos de la semana uno y aquí te contaremos como completarlos.

Completar los desafíos te otorgará una cantidad importante de experiencia para aumentar tu nivel del pase gratuito al igual que el de batalla. Este bonus que recibirán los usuarios puede ser por tratarse de la primera semana de la temporada 6.

Esta vez los desafíos de Fortnite tienen el nombre de partida de caza, el cual sustituirá a los conocidos retos viaje por carretera y taquillazo de las temporadas anteriores. Para poder completar este desafío de la semana uno, deberás haber superado todos los retos del pase de batalla (gratuito y pagado). Recuerda que el pase de batalla cuesta 950 paVos.

Desafíos gratuitos

Recoge un objeto legendario en 3 partidas distintas.

Si te consideras un gamer con muy buena suerte este desafío lo podrás completar rápidamente. El reto consiste en encontrar un objeto de color amarillo mientras juegas en tres partidas diferentes. Te aconsejamos que entres al modo 50 vs 5 y mientras los demás están concentrados en el PVP, te enfoques en buscar los cofres, ya que es la manera más segura para conseguir dichos objetos; sin embargo, debes estar atento ya que no serás el único que irá por ellos.

Recupera 150 puntos de salud con una fogata acogedora

Es un desafío fácil de completar en el modo de 50 vs 50, no serás el único que intente completar este reto, pero para tu seguridad y la de tu equipo es recomendable que cubras la fogata con distintas construcciones para evitar ser atacados.

Fases de recogida

- Fase 1: Registra 3 cofres

- Fase 2: Registra 2 entregas de suministros

Este desafío lo vas a completar sin esforzarte. La isla de Fortnite está repleta de cofres, así que no tendrás problema alguno en encontrar tres de ellos, una vez que hayas completado esta primera fase, la segunda parte te pedirá registrar dos entregas de suministros. Lo único que tienes que hacer es disparar a los globos en el cielo hasta que las cajas caigan. Los encontrarás donde no hay tormenta.

Desafíos del pase de batalla

- Aplica 500 puntos de escudo

Para completar este desafío tienes varios tipos de pociones que te ayudan a regenerar tu escudo. Otra opción son los champiñones que encontrarás en este mapa.

Aterriza en Chiringuito Chatarra, Templo Tomate, Pisos Picados, Latifundio Letal e Industrias inodoras

Fortnite ya nos tiene acostumbrados a los desafíos por fases desde la temporada 5 y esta vez no será la excepción con la semana 1 de desafíos de la temporada 6. Esta vez solo debes intentar aterrizar en los lugares mencionados. Fíjate en este mapa.

Baila bajo 7 postes de luz diferentes

Este desafío ha llamado la atención de todos los usuarios, y es que son pocos los postes de luz que se pueden encontrar en el mapa y aquí te mostraremos las zonas en donde encontrarlos para que demuestres tus grandes pasos.

Elimina 5 enemigos en ubicaciones con nombres diferentes

En este último desafío deberás matar a cinco jugadores en 5 ubicaciones diferentes, algo que no se considera realmente difícil ya que durante cinco temporadas te has enfrentado a miles de usuarios en grandes batallas y tener que eliminar a 5 personajes no es nada.