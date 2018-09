SMITE, MOBA de los creadores de Paladins, llegaría para Nintendo Switch Online [FOTO]

Más juegos gratis podrían ampliar el catálogo de Nintendo Switch, ya que se rumorea, con base en algunas evidencias, que el MOBA de HI-Rez Studios, SMITE, sería lanzado para la consola híbrida de Nintendo.

SMITE es un juego multijugador masivo desarrollado y publicado por Hi-Rez Studios, una popular desarrolladora que se codea con algunos gigantes como Blizzard, ya que es creadora de Paladins, el famoso y popular videojuego basado en héroes free-to-play y que también tiene bastante acogida en el mundo de los e-sports.

Recientemente, Marxally, un usuario de Reddit que se dedica a explorar bases de datos de manera sistemática, ha descubierto una imagen bastante sugerente acerca del futuro del videojuego. En esta se observa claramente el diseño de una Joy Con de Nintendo Switch, lo que abre o hasta puede confirmar la posibilidad de que una versión para la consola esté preparándose.

De confirmarse este rumor, el catálogo de juegos online free-to-play para la Nintendo Switch tendría un nuevo elemento sumándose a Fortnite y Paladins, los cuales están disponibles gratuitamente y no necesitan suscripción online para jugarlos. A juzgar por Paladins, otro juego de Hi-Rez, podría esperarse lo mismo de SMITE en cuanto a su disponibilidad.

SMITE es uno de los MOBA más populares del mercado, estando presente entre los más jugados del género junto a Dota, League of Legends, Heroes of the Storm y otros. Otro de los hallazgos realizados fue que aparentemente, existen datos relacionados a la eShop entre los archivos que acompañaban la imagen, lo que tendría que ver con un sistema de transacciones.