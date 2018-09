¿Aburrido de Fortnite? Descarga gratis Ring of Elysium el nuevo Battle Royale free to play [FOTOS]

Fortnite tiene nueva competencia y ya está disponible totalmente gratis en Steam. El juego se estrenó el pasado 19 de septiembre en la plataforma de Valve y gamers de todo el mundo se encuentran ya disfrutando del juego, con excepción de la región europea donde aún no existen servidores pero que serán agregados, junto con otra serie de actualizaciones, en reducido tiempo.

Se trata de Ring of Elysium, el nuevo juego para PC de Tencent Games, creadores de PUBG Mobile (la versión para celulares Android y iOS de PUBG). Y que ejecuta el mismo modelo de negocio del popular Fortnite ya que está disponible totalmente gratis en Steam. Ring of Elysium promete estampar una marca en el género.

En Ring of Elysium tendrás que sobrevivir a una fuertísima ola de frío que azota la localidad turística de Monte Dione, la cual ha advertido a todos los que estén ahí, incluido tú, a esperar por un helicóptero de rescate (que llegará al final de la partida) y que contará con solo 4 asientos. Este llega a ser el primer punto que diferencia a este Battle Royale de Fortnite y PUBG, puesto que no solo se trata de una zona reduciéndose si no de todo una odisea para llegar al helicóptero de rescate al final, el cual lanzará una escalera que muy pocos se atreverán a subir ya que habrán muchos carroñeros acechando. Sin duda, se trata de una experiencia Battle Royale nunca antes vista, muy similar a los famosos momentos finales de Left 4 Dead 2 cuando infinidad de Tanks intentan sacarte de los vehículos de rescate.

Ya lo habíamos anticipado desde la semana pasada, y es que a pesar de que no se escucharon muchas novedades fuertes sobre Fortnite y PUBG hasta ese momento, ahora tendrán que preocuparse por un competidor más en el género, y no se trata de cualquiera, ya que Tencent es una popular y muy capaz casa desarrolladora con una fuerte experiencia en la industria y en el género mismo, ya que es dueña de un 48% de la propio Epic Games ademas de tener los derechos de distribución de PUBG en China.

Los creadores detrás de PUBG, Bluehole, han incluso realizado alianzas con este potencial desarrollador chino, brindándoles la licencia para crear la versión móvil del popular Battle Royale y que ha sido alabado por el mismo Brendan Greene, creador del género. Resta confirmar la posibilidad de que se trate de una jugada en conjunto o de simplemente un competidor más, puedes ver aquí nuestro análisis respecto al tema.

No cabe dudas de que se trata de una apuesta interesante, ya que muchos afirman que se trata de un 'sucesor natural' de PUBG aunque con un estilo más arcade, acaso más cercano a Fortnite. Ring of Elysium también trae elementos y características interesantes al género como la implementación de una historia de fondo mucho más desarrollada, mecánicas de desplazamiento novedosas para el género como planear, esquiar, hacer alpinismo, utilizar teléfericos y otras novedades como los cambios en el clima espontáneos.

Pero es momento de dejar los análisis puesto que el juego ya se encuentra disponible en Steam completamente gratis. Si eres nuevo en la plataforma más popular de PC, pues no te preocupes ya que te hemos traído un tutorial paso por paso con el que podrás disfrutar de este nuevo Battle Royale en pocas horas.

De lo primero que debes asegurarte es de que cuentes con un sistema que pueda correr el juego, aquí tienes los requerimientos mínimos:

Sistema operativo: Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10

Procesador: Intel i3 8130U de 2 núcleos, 2.3GHz) o equivalente.

RAM: 4 GB.

Gráficos: NVIDIA GeForce GT 730 o equivalente.

Red: Conexión de banda ancha a Internet

Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

Tarjeta de sonido: Compatible con DirectX.

Luego de asegurarte que tu máquina tenga el hardware necesario, lo único que resta es crear una cuenta de Steam y empezar a descargar el juego. Si ya cuentas con una cuenta y el cliente de Steam puedes saltarte al paso 3.

Crear una cuenta de Steam

Paso 1: Para crear una cuenta de Steam ingresa aquí y sigue los pasos hasta confirmar que tengas la cuenta activada. El proceso es bastante sencillo y similar al de crearte un correo electrónico.

Paso 2: Lo siguiente es descargar el cliente del juego, para ello debes ingresar aquí.

En el enlace debes darle al botón verde del centro de la pantalla que dice "Instalar Steam ahora"

Una vez hecho esto, tu navegador descargará el cliente de Steam, ejecútalo y sigue los pasos para instalar el programa que te permitirá descargar juegos gratuitos, probar demos y comprar títulos.

Paso 3: Una vez descargado e instalado el cliente de Steam deberás introducir tu usuario y contraseña para iniciar sesión desde la aplicación.

Paso 4: Una vez iniciada tu sesión en Steam, te aparecerá la tienda en la cual tendrás que ubicar al buscador para escribir el nombre del juego que queremos: Ring of Elysium.

Debes cliquear en 'Ring of Elysium' que tenga por debajo la frase 'Free to Play'

Paso 5: Una vez dentro de la página del juego, deberás deslizarte hacia abajo y buscar el botón 'Jugar'

Paso 6: Al darle click a jugar el cliente te mostrará una ventana desde donde puedes elegir el disco para instalar Ring of Elysium (si tienes más de uno)

Asegúrate de darle click al botón 'siguiente' hasta que Steam te informe de que está descargando el juego. Para ver el progreso de la descarga puedes ir a la parte inferior de la ventana principal:

Paso 7: Una vez que la descarga se haya completado, debes ir a tu biblioteca donde estará listado en tus juegos y desde ahí poder darle a 'Iniciar':

La primera vez que le des a 'Iniciar' se instalará el juego automáticamente, lo que puede tomar un par de minutos, tan solo espera y el juego arrancará por sí misma finalizada la instalación.

¡Y listo! Ya puedes disfrutar del último gran Battle Royale que viene con grandes novedades como snowboarding, alpinismo, clima dinámico y la capacidad de planear con alas delta. Recuerda que en este juego solo se sobrevive llegando a subir al helicóptero final, tan solo hay 4 asientos. ¿Te animas a ser uno de los sobrevivientes? ¿Crees que pueda destronar a Fortnite y a PUBG? Para animarte aún más a probarlo, te dejamos aquí dos espectaculares gameplay, uno de ellos con victoria final.

Sigue atento a nuestras actualizaciones ya que pronto te brindaremos una completa reseña sobre este tan esperado juego.