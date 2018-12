Igualdad de género vs ideología de género

Tengamos muy clara la diferencia entre igualdad e ideología de género. Igualdad busca equiparar las reglas del juego llamado vida para ambos sexos basándose en el respeto mutuo. Ideología es una idea sin fundamento que busca ser implantada en la sociedad como ley para obligarnos a percibir algo que no es real y no es verdad. La verdad como delito es un grave error. Investiguemos y leamos para no ser sorprendidos como otras sociedades que hoy tratan de dar marcha atrás algo ya implementado. Una sociedad sana tiene por delante el respeto y la verdad