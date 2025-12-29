El Perú no ha clasificado en el 2025 a las personas transgénero como "enfermos mentales"

En los años 2024 y 2025 la comunidad LGBTIQ+ sufrió retrocesos contra sus derechos fundamentales desde varios aspectos del Estado y la ciudadanía en el mundo: la censura de libros que abordan la discriminación y el racismo en Estados Unidos, la prohibición del desfile del orgullo en Hungría y el rechazo de China por implementar derechos igualitarios en los matrimonios homosexuales.

En el Perú, las dinámicas son las mismas o hasta peores: en el 2024, durante el gobierno de Dina Boluarte, el Minsa declaró que las identidades de género, como las trans, son "enfermedades mentales"; también, el 19 de noviembre del 2025, el Congreso eliminó el enfoque de género y la Educación Sexual Integral (ESI) de las mallas escolares, lo que significa un retroceso en materia de derechos y políticas públicas de igualdad. La parlamentaria encargada de esta última ley fue Milagros Jáuregui.

Publicación desinformativas por las redes sociales de Facebook. Foto: capturas de pantalla

En este contexto, se ha viralizado por las redes sociales varias composiciones y redacciones que afirman que el Perú todavía reconoce a las personas transgénero como "enfermas mentales". No obstante, esta narrativa discriminadora es falsa.

Al momento de la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más interacciones se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 478.000 reacciones, 53.800 comentarios y fue 28.000 veces compartido por otros usuarios a través de sus conversaciones personales, muros u otras plataformas.

Perú sí discriminó a la comunidad, pero se rectificó el 2024

Para corroborar la información, realizamos una búsqueda con palabras clave sobre la supuesta oficialización con las palabras "Perú + Minsa + decreto + que + reconoce + a + las + personas + LGBTIQ+ + como + enfermos + mentales", y encontramos que, en efecto, el Perú, a través del Ministerio de Salud (Minsa), discriminó así a la comunidad, pero el 14 de mayo de 2024, no el 2025. Sin embargo, el 25 de junio del mismo año, luego de varias controversias y presiones internacionales, el Minsa decidió el cese de esta calificación.

Según la nota de prensa publicada en el canal principal del Gobierno del Perú y redactado por el Minsa el 25 de junio de 2024, el cese de este término fue eliminado del capítulo de Trastornos Mentales y del Comportamiento de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE-10).

Publicación de rectificación del Minsa el 25 de junio de 2024. Foto: captura de pantalla.

De este modo, cambiaron las disposiciones de diagnóstico a "discordancia de género en la adolescencia o adultez", "discordancia de género en la infancia", "discordancia de género sin especificación" y "asesoramiento relacionado con el comportamiento y la orientación sexual o las relaciones sexuales de las personas".

Sobre la aplicación de la clasificación CIE-11, el Gobierno del Perú indicó que aún se está preparando el libro de normas para aplicar al contexto y realidad peruana. El medio internacional El País cubrió la celebración

Conclusión

En el 2025, el Perú no clasificó a la transexualidad como una enfermedad mental. El bulo proviene de un decreto supremo del 14 de mayo de 2024 que actualiza las calificaciones de trastornos mentales del CIE-10, que discriminó a la comunidad LGBTIQ+; pero fue cambiada el 24 de junio del mismo año por las controversias a nivel internacional que causó la decisión. En la actualidad, el Perú aún mantiene vigente esta disposición sanitaria. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

