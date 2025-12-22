José Domingo Pérez y Delia Espinoza no afirmaron que "están dispuestos a cerrar el Congreso"

LO FALSO:

ÚLTIMO MINUTO: José Domingo Pérez y Delia Espinoza afirman que están dispuestos a cerrar el Congreso.

LO VERDADERO:

Ninguno de los servidores públicos declararon deseos de querer cerrar el Congreso. No se encontró afirmaciones en contra del Poder Legislativo; sin embargo, ambos fiscales han apelado en distintos juicios en el Congreso y el Poder Judicial.

José Domingo Pérez aclaró que su cargo como fiscal provincial no le permite proponer proyectos o propuestas.

José Domingo Pérez, fiscal a cargo de la investigación del Caso Cócteles, y Delia Espinoza, la Fiscal de la Nación inhabilitada por el Congreso por supuestamente inferir con la aplicación de una norma policial, se encuentran en el menú de la coyuntura en medio de una crisis política y de derechos humanos en el Perú.

En medio de estos hechos sobre el Ministerio Público y casos de corrupción en el Perú, se ha viralizado por las redes sociales que, supuestamente, ambos servidores públicos han afirmado que están dispuestos a cerrar el Congreso del Perú. No obstante, se trata de una falsa narrativa.

Espinoza y Domingo Pérez no declararon querer "cerrar el Congreso"

Para corroborar la supuesta afirmación de ambos fiscales, realizamos una búsqueda con palabras clave sobre la frase viralizada con mención de los funcionarios por separado.

Encontramos que ninguno de los imputados declaró ante los medios de comunicación que han propuesto o dispuesto cerrar el Congreso. Delia Espinoza, desde octubre de 2025, ha pasado por procesos de apelación tras su destitución por parte de la Junta Nacional Justicia del cargo de Fiscal de la Nación. Con ello, el Congreso la inhabilitó de cargos públicos el 10 de diciembre, a lo cual ella respondió, en la sesión plenaria, que los parlamentarios han decidido una acción autoritaria.

Por el lado de José Domingo Pérez, tampoco encontramos alguna declaración suya sobre el Congreso o si tiene planes de "cerrarlo". El 11 de noviembre de 2025, este Verificador de La República se comunicó con el fiscal y nos indicó que él, desde su cargo provincial, no tiene la competencia para presentar proyectos o propuestas.

Conclusión

No se encontró registro de que José Domingo Pérez y Delia Espinoza hayan declarado que cerrar el Congreso es una de sus disposiciones. Pese a que ambas figuras públicas en la política peruana estén activos en casos e investigaciones contra ellos, no afirmaron un falso deseo de cerrar el Poder Legislativo. Además, el fiscal Pérez aclaró que su cargo no le permite presentar propuestas. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

