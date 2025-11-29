Este video no muestra a un militar que se dirija al presidente Jerí ni que rechace el ingreso de migrantes irregulares desde Chile al Perú: fue generado con IA

LO FALSO:

Militar se dirige al presidente Jerí y expresa su rechazo al ingreso de migrantes irregulares desde Chile al Perú.

LO VERDADERO:

Tras analizar el video viral con tres herramientas que detectan si un contenido fue generado mediante inteligencia artificial, se determinó que había sido creado con IA.

El video fue difundido inicialmente por la cuenta "peru.ia.oficial" que se dedica a divulgar contenido sobre sucesos del Perú mediante el uso de inteligencia artificial.

En redes sociales, en el contexto de las tensiones en la frontera entre Perú y Chile por la crisis migratoria, circuló el video de un supuesto militar que le responde al presidente del Perú, José Jerí Oré, a través de una radio de comunicación militar, donde le indica que se encuentra reforzando la frontera y dice lo siguiente: “Sinceramente, el Perú no será el basurero de las malas decisiones de Chile. Así que ya saben: el Perú se respeta y, si alguien quiere cruzar, tendrá que hacerlo por la vía legal. Y si no cumplen, no entran. Así de simple”.

Sin embargo, tras analizar el video viral con diferentes aplicaciones que detectan contenido generado con inteligencia artificial, se determinó que había sido creado con IA. El video, que en menos de una hora desde su publicación, ya acumulaba más de 5.000 visualizaciones, 150 compartidas, 19 comentarios y 70 reacciones.

El video de un militar en la frontera de Chile-Perú fue hecho con IA

El equipo de Verificador de La República analizó el video con tres herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. En primer lugar, se utilizó la plataforma Hive-Moderation, que ofrece la herramienta AI-Generated Content Detection, una herramienta que examina patrones de manipulación en imágenes y videos mediante algoritmos de reconocimiento facial y análisis de textura. Tras el análisis, el aplicativo concluyo que el material presentaba un 99% de probabilidad de haber sido creado con IA.

La plataforma de Hive-Moderation, a través de la herramienta AI-Generated Content Detection, determinó que el video tiene un 99% de probabilidad de ser IA. Fotocaptura: Hive-Moderation

Por otro lado, se utilizó Sightengine, una plataforma que detecta alteraciones digitales mediante aprendizaje automático y análisis de metadatos. Esta herramienta determinó que la imagen tenía un 99% de probabilidad de haber sido generada por inteligencia artificial.

Sightengine determinó que la imagen fue generada con IA con una probabilidad de 99%. Fotocaptura: Sightengine.

Asi mismo, se utilizó la herramienta "Is it AI?", diseñada para identificar si una imagen fue generada mediante inteligencia artificial. El análisis arrojó que es altamente probable que el contenido haya sido creado con IA, con un nivel de confianza de 99%.

Por último, se logró ubicar el video original gracias a la marca de agua visible en la grabación, la cual correspondía a la cuenta de TikTok "peru.ia.oficial". Tras rastrear el perfil, se identificó que la cuenta se dedica a divulgar contenidos sobre sucesos del Perú mediante el uso de inteligencia artificial. Su lema es: “Perú contado con IA: historia, lugares, identidad”.

El video original fue hallado en una cuenta que se dedica a contar sucesos del Perú a través de videos generados por IA.

¿Qué está pasando en la frontera Chile–Perú?

Migrantes, principalmente de nacionalidad venezolana y colombiana, se concentran en la frontera entre Chile (Arica) y Perú (Tacna) desde finales de noviembre de 2025, bloquean vías como La Concordia para intentar ingresar al territorio peruano. El hecho se produce ante el temor a deportaciones masivas en Chile tras las elecciones presidenciales, motivadas por las promesas del candidato José Antonio Kast, quien anunció que expulsará a personas en situación migratoria irregular en un plazo de 103 días si asume el poder. Esta declaración ha generado alarma en las comunidades migrantes.

Las autoridades peruanas restringieron el ingreso sin visa, lo que ha dejado a decenas de personas varadas, con carpas y pertenencias a la intemperie. Ante este escenario, el presidente José Jerí declaró el estado de emergencia en la frontera sur el pasado 23 de noviembre, específicamente en la región de Tacna, como parte de un plan para reforzar la seguridad nacional y frenar el ingreso irregular.

La medida autoriza la intervención directa del Ejército en apoyo a la Policía Nacional, con el objetivo de restablecer el orden y asegurar el control territorial. Esta decisión derivó en la militarización de la frontera, que intensificó el clima de tensión en la zona limítrofe.

Conclusión:

En síntesis, el video viral que muestra a un soldado en contra del ingreso de migrantes irregulares al Perú fue analizado con tres herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. Los resultados confirmaron que el material fue creado mediante IA. Además, se halló el video original, el cual pertenece a una cuenta de TikTok que se dedican a divulgar contenido sobre sucesos del Perú mediante el uso de inteligencia artificial. Por tanto, es falso el video de un militar dirigiéndose al presidente Jerí y rechazando el ingreso de migrantes irregulares desde Chile al Perú.

