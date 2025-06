Caso Epstein: estas fotografías no muestran a Donald Trump acosando a una menor de edad

El 5 de mayo de este 2025, el magnate sudafricano Elon Musk acusó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de no publicar la lista completa de las figuras públicas asociadas al caso Epstein, la trama judicial de abuso a menores de edad, debido a que el mandatario norteamericano también sería uno de los implicados, pese a que su nombre ya se encuentra en archivos desclasificados.

En el contexto de esta ruptura política llena de contrariedades entre ambas figuras del partido republicano, se ha viralizado por las redes sociales 2 fotografías que muestran a Donald Trump con una menor de edad, quien se presume sería una víctima. Sin embargo, se trata de su hija, Ivanka Trump.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de X y Facebook. Foto: capturas de pantalla

Algunas de las descripciones del bulo publican la crónica de una acusación contra Donald Trump en el 2016, donde sindican al magnate como un pederasta que abusó de una menor de 13 años en reiteradas ocasiones junto a Epstein en su isla privada. Otras descripciones realizan una opinión respecto a la coyuntura actual: "Aquí está el presidente de la ultraderecha con una jovencita menor de edad. El discurso de pederasta empieza a crecer".

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el bulo con mayor alcance se encuentra en la red social de X, que ha logrado alcanzar alrededor de 1.100 millones de visualizaciones, 13.000 'me gusta', 6.000 republicaciones por diversos usuarios en sus muros personales y 1.000 comentarios.

Fotografías son junto a su hija, Ivanka Trump

Para rastrear el origen de las fotografías, realizamos una búsqueda inversa de imágenes con las herramientas de Google y encontramos que, en efecto, es una foto con una menor, pero se trata de Ivanka Trump, hija y asesora política del actual líder de la Casa Blanca en Estados Unidos.

Ambas fotografías viralizadas corresponden a contextos distintos. La más viral, donde se ve a Trump y su hija en una motocicleta, se trata de la asistencia de la familia a la inauguración del local de Harley-Davidson Café en la ciudad de Nueva York, en 1993. Podemos observar que Ivanka lleva un vestido denim (o jean) y Trump un terno negro con una corbata granate. Más fotografías de este evento se pueden ver en medios como Vanity Fair o People.

Evento de Harley-Davidson en 1993 donde Donald Trump y su hija asistieron. Foto: composición LR/difusión

La otra fotografía, donde se observa a Ivanka con un vestido dorado y rayas horizontales blancas y algunas joyerías doradas, corresponde a una presentación de la marca de cosméticos Maybelline en 1991, en el Plaza Hotel de Nueva York, del evento "Look of the Year", donde la hija de Trump, a sus 9 años, lo acompañó. En ese momento, el presidente actual de los Estados Unidos era jurado del concurso de belleza.

Concurso de belleza Maybelline 1991. Foto: composición LR/captura de pantalla

No obstante, es cierto que el Donald Trump fue acusado por supuestos abusos sexuales contra menores en la época en que compartía amistad con Jeffrey Epstein. En la actualidad son 16 las denuncias impuestas contra el magnate, que se extienden desde la década de 1980 hasta el 2013. La más controvertida es de "Jane Doe" o "Katie Jhonson", los apodos de la denunciante anónima que señaló a Trump de haberla ultrajado reiteradas veces junto a Epstein en uno de sus apartamentos. Los hechos habrían ocurrido en 1994, pero la denuncia fue presentada en junio de 2016 y retirada en noviembre de ese mismo año. No se sabe las razones.

Conclusión

Las fotografías viralizadas corresponden a Donald Trump y su hija, Ivanka Trump, posando para distintos eventos en su niñez. Uno corresponde al evento de Harley-Davidson en 1993 y otro al certamen de belleza de Maybelline en 1991. No se tratan de fotografías junto a una menor coaccionada o violentada por él; sin embargo, existen 16 denuncias contra el actual presidente de los Estados Unidos que lo sindican como un presunto abusador. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

