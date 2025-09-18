Este video no muestra imágenes de la marcha contra la reforma de la AFP del 13 de septiembre: es un montaje

LO FALSO:

Así fue la caída del Congreso: imágenes de las protestas contra la reforma de la AFP en el Perú.

LO REAL:

Video está compuesto en su 100% por imágenes generadas con inteligencia artificial como Grok, Mid Journey y Kandinsky.

En el contexto de la marca contra la reforma de pensiones del sistema AFP, liderada por la Generación Z, se ha viralizado por las redes sociales un video que supuestamente muestra varias imágenes de lo que fue la primera manifestación del 13 de septiembre. No obstante, se trata de un montaje.

El video narra el desarrollo de las manifestaciones contra la reforma de pensiones de las AFP a nivel nacional. Menciona que en ciudades como Puno, Trujillo y Piura también se reportaron protestas por el mismo tema de manera simultánea.

Incoherencias de las imágenes del bulo. Foto: composición LR/capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el video con más alcance se encuentra en la red social de TikTok, que ha logrado recopilar 353.000 reproducciones, 23.800 'me gusta', 1.415 comentarios y fue 3.240 veces compartido por otras redes sociales.

Imágenes fueron hechas con varios programas de IA

Para identificar la composición de los fragmentos mostrados en el viral, evaluamos el video con el programa de detección Hive Moderation. El resultado arrojó que el 100% del metraje fue hecho con varios servicios de inteligencia artificial, como Grok, Stable Diffusion, Mid Journey y Kandinsky.

Resultados del programa Hive Moderation. Foto: captura de pantalla

En ese sentido, el programa de detección también identificó que la voz del viral fue hecho con inteligencia artificial, con un resultado de más del 97%.

Estas incoherencias lo podemos observar en las deformaciones de las letras y las manos de las personas, al igual que objetos que no tienen una forma definida y ambientaciones que no corresponde a Lima, Trujillo, Puno o Piura. Uno de los fotogramas más discordante muestra al Congreso del Perú en llamas, como ocurrió en Nepal e Indonesia.

Incoherencias de las imágenes del bulo. Foto: composición LR/capturas de pantalla

Conclusión

El video muestra un video compuesto por imágenes creadas por inteligencia artificial, no de las protestas ocurridas el 13 de septiembre por la reforma de pensiones de las AFP. El programa Hive Moderation identificó que el 100% del material es incoherente a la realidad. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

