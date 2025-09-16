LO FALSO:

Estas tres fotografías difundidas a través de la red social de Facebook no corresponden a las recientes protestas contra la reforma de la AFP del 13 de septiembre de 2025

LO IMPORTANTE:

Las imágenes circulan por internet desde 2020, fueron compartidas por diversos medios de noticias y corresponden a las protestas en contra del gobierno de Manuel Merino

Las fotos son atribuidas al fotoperiodista de La República, Antonio Melgarejo, y al medio de noticias SER.

El 13 de septiembre se realizó una movilización contra la Ley n.° 32123, denominada ‘Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano’, y para exigir un nuevo retiro de fondos de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). La protesta reunió principalmente a jóvenes, creadores de contenido y gremios de trabajadores, y derivó en enfrentamientos entre la Policía y manifestantes en la avenida Abancay.

En este contexto, la cuenta de Facebook del usuario Augusto Castillo Valverde difundió imágenes atribuidas a la represión policial del último sábado. Sin embargo, tres de ellas ya circulaban en internet desde 2020: dos fueron tomadas por el fotógrafo de La República Antonio Melgarejo y otra se atribuye al medio Noticias Ser. Estas corresponden a las manifestaciones registradas durante el breve gobierno de Manuel Merino.

Es importante mencionar que, para esta verificación, solo se evaluará la vinculación de las fotografías con las protestas contra la reforma de la AFP. Respecto a las imágenes, hasta el momento de esta revisión, la publicación registra 368 compartidos. Además, otros medios y usuarios han atribuido esas imágenes, en otras publicaciones, a las protestas del 13 de septiembre.

Las fotos pertenecen a las protestas en contra del gobierno de Manuel Merino

La publicación en Facebook del usuario Augusto Castillo Valverde, del 14 de septiembre, señala que la movilización contra la reforma de la AFP derivó en enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, hecho confirmado por La República y otros medios. No obstante, el mismo post afirma que el tiktoker Franck Jara Medina falleció, lo cual ya fue desmentido en otra nota de verificación y constituye un hecho falso, corroborado en el siguiente enlace

Además, la publicación incluye cinco fotografías atribuidas a la marcha del 13 de septiembre, de las cuales tres no corresponden a esa movilización.

La segunda, tercera y cuarta fotografías no corresponden a las manifestaciones recientes, sino a las protestas contra el gobierno de Manuel Merino, realizadas en noviembre de 2020.

La segunda y la tercera imágenes fueron tomadas por el fotoperiodista de La República, Antonio Melgarejo, quien cubrió aquellas movilizaciones. Estas capturas fueron difundidas por diversos medios para evidenciar la violencia policial que enfrentaron varios periodistas durante esas jornadas.

Por su parte, la cuarta fotografía también pertenece a las protestas contra Merino y circula en internet desde el 11 de noviembre de 2020. Esta imagen se atribuye al medio Noticias Ser.

La primera y la quinta fotografías sí corresponden a la marcha contra la reforma de las AFP. El momento registrado en la primera fue transmitido en vivo por el usuario alvarogachi en TikTok, donde se observa a un grupo de ciudadanos auxiliando a un manifestante presuntamente herido por la represión policial.

Por su parte, la quinta imagen también pertenece a esa movilización. Fue captada por la periodista de La República, Silvana Quiñónez, quien cubrió la protesta.

Asimismo, las mismas imágenes que no correspondían al hecho, también fueron replicadas por otros usuarios y páginas de noticias en Facebook.

Conclusión

En resumen, el usuario Augusto Castillo Valverde compartió cinco fotografías, a las que atribuyó pertenecer a las protestas contra la reforma de la AFP; sin embargo, solo dos de ellas corresponden a dicho hecho. Las otras tres ya circulaban en internet desde el año 2020 y fueron atribuidas por diversos medios a las protestas contra el gobierno de Manuel Merino. Por lo tanto, en función de lo expuesto, resulta engañoso afirmar que todas las imágenes compartidas por el usuario corresponden a las protestas contra la reforma de la AFP del 13 de septiembre de 2025.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.