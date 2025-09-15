No se han registrado fallecidos tras la protesta contra la reforma de la AFP del 13 de septiembre de 2025

LO FALSO:

Se reportaron uno, dos y siete fallecidos durante las protestas contra la nueva reforma de pensiones de la AFP.

LO IMPORTANTE:

No hay registros de fallecidos producto de la manifestación contra la reforma de la AFP del 13 de septiembre.

Hasta la fecha, se ha registrado 2 heridos leves; sin embargo, aun la cifra se tiene que esclarecer.

La nueva reforma de la AFP aprobada por el congreso el 7 de septiembre e impulsada por la bancada fujimorista, indignó a la ciudadanía peruana luego de saberse las implicaciones de la normativa. Una de ellas es el punto que atenta contra los fondos de jubilación de las personas que tienen menos de 40 años, pues esta generación de trabajadores ya no podrán retirar el 95.5% de su dinero ahorrado durante su vida laboral hasta su jubilación.

Debido a esta ley que limita los derechos a una jubilación justa para los peruanos, se realizó una protesta este 13 de septiembre de 2025 que terminó en enfrentamientos entre policías y manifestantes. En este contexto, se ha viralizado que supuestamente han fallecido, uno, dos y hasta 7 personas en medio de los actos de violencia. No obstante, la afirmación es falsa.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de TikTok y Facebook. Foto: composición LR/capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con mayor alcance se encuentra en la red social de TikTok, que ha logrado recopilar 1.500 millones de reproducciones, 81.500 'me gusta', 4.179 comentarios y fue 7.372 difundido por otras plataformas.

Minsa no registró ingreso de fallecidos tras protesta

El equipo de reporteros de La República cubrió los sucesos de la manifestación en primera línea, donde informaron sobre distintos enfrentamientos y actos de represión policial contra la ciudadanía. Con base de esta información de primera mano, se ha identificado que 2 personas resultaron heridas, de las cuales uno sufrió un desmayo y el otro un corte en el rostro. No obstante, no se tiene un número exacto de las personas afectadas.

En ese sentido, nos contactamos con el Ministerio de Salud (MINSA) para identificar la cantidad de heridos registrados y si realmente hubo fallecidos. La institución respondió a La República que solo se registró la entrada de un herido por heridas leves que fue dado de alta este 15 de septiembre, pero no hubo ningún fallecido.

Según el reporte de la Unidad de Respuesta Periodística Inmediata de La República (URPI), la protesta inició alrededor de las 10.00 a. m. y culminó a las 11.30 p. m. del 13 de septiembre. En las últimas horas, los efectivos policiales antidisturbios lograron dispersar a los manifestantes que se iban retirando del lugar en grupos pequeños. Durante el desarrollo de estos acontecimientos, el Centro de Lima se vio parcialmente bloqueado al ingreso de automóviles y peatones.

Conclusión:

No existen registros de fallecimientos producto de la protesta realizada el 13 de septiembre contra la nueva reforma de la AFP. El Minsa indicó a La República que no se identificaron fallecidos durante la protesta y después, solo el ingreso de heridos por daños leves. Por lo tanto, calificamos estas publicaciones como falsas.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.