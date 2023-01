¡Genio! Perro utiliza el trampolín de sus dueños para ladrar a las personas de la calle

Aunque a veces subestimamos la capacidad de nuestras mascotas, estas siempre nos terminan sorprendiendo. En esta ocasión, un perro acaparó las miradas de los usuarios en Instagram al ingeniárselas para ladrar a las personas transitan por la calle desde el patio de la casa de sus dueños. El video de la curiosa escena no tardó en volverse viral en la plataforma.

Salta en trampolín

¡Nada lo detiene! El no tener acceso a la calle no fue impedimento para que el can que protagoniza el clip viral cumpla con su ‘tarea’ de ladrar a todo aquel que pase por la avenida en la que se encuentra la vivienda de sus amos.

En las imágenes compartidas en redes sociales, se observa a la mascota utilizando el enorme trampolín de sus dueños para saltar algunos metros hacia arriba y lograr visualizar a los transeúntes de un vecindario en Australia. Uno de ellos daba un paseo con su perro cuando captó el peculiar momento.

Usuarios reaccionan al video en Instagram

“Tengo que admirar el esfuerzo que hace este perro de Woodville North para ladrar a los extraños”, fue la descripción del video que logró acumular más de 90.000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios de usuarios que quedaron asombrados con la agilidad del can.

“¿Cómo es que puede volar tanto tiempo?”, “Trabaja y se divierte”, “Esto es genial”, “Lo mejor que he visto en todo el año”, “Donde hay voluntad, siempre hay una manera”, “¿Cómo se mantiene el perro al aire tanto tiempo?”, escribieron algunos internautas.