Apagón al fútbol: dueño de bar decidió no transmitir partidos de Qatar por ‘cuestiones morales’

La celebración del Mundial Qatar 2022 generará gran cantidad de ingresos para los negocios, pues miles de turistas han arribado a dicho continente para ser parte del evento más importante de fútbol. No obstante, un hombre se convirtió en tendencia en YouTube al decidir cerrar su bar por ‘cuestiones morales’. Conoce aquí de quién se trata.

César Soler es un ciudadano argentino residente en Valencia (España) quien tomó la drástica decisión de hacer un ‘apagón al fútbol’, pues consideró no estar de acuerdo celebrar un evento de tal magnitud en un país que no respeta los derechos humanos.

“Decidimos, hace tiempo, que no entendíamos que se celebrase un mundial de fútbol en un país en el cual no se respetan los derechos humanos, las libertades fundamentales, la mujer está perseguida y está restringida su libertad, y no creíamos que era lógico y normal que se celebrase un mundial en esas condiciones, así que decidimos un apagón, un apagón al fútbol”, manifestó Soler, ante la atónita mirada de la periodista de Telecinco de España.

El propietario de la Cafetería Lar Botánico afirmó que su negocio no transmitirá el evento deportivo y sus clientes se han mostrado de acuerdo con la severa medida.

“Los vecinos, casi en su mayoría, nos apoyan, dicen que nuestra decisión es la correcta”. No obstante, dijo que habrá ciertas personas que seguramente verán el fútbol, pues es el deporte rey.

Por otro lado, César dijo estar en desacuerdo que Sergio Ramos haya quedado fuera del mundial al no ser elegido para formar parte de la delegación de España que se medirá con su par de Costa Rica.