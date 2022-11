Perrita ‘reclama’ con ladridos a su dueño para que enfríe su tazón con leche

En redes sociales se pueden encontrar infinidad de videos cuyos protagonistas son los espectaculares engreídos de cuatro patas. Nos referimos a los perritos, que se han convertido en toda una sensación en TikTok.

Esta vez, una pequeña mascota sorprendió a miles de seguidores de la popular plataforma china, ya que exigió a su dueño cómo debía servirle su alimento. Aunque usted no lo crea, el peludito logró comunicarse con su amo mediante ladridos, los cuales fueron muy bien interpretados.

Como mostró una grabación compartida en la cuenta @Kitaid, un can de color blanco con negro comenzó a ladrar insistentemente. El propietario colocó su plato lleno de leche sobre el piso para que su engreído se alimentara, pero, según explicó, el animalito no lo quería recibir porque estaba muy caliente.

Tras oír sus quejas, el hombre levantó el plato para enfriarlo un poco y luego entregárselo a su exigente huésped. Hasta el momento, las imágenes han logrado más de medio millón de reproducciones en TikTok.

“Los shih tzu son de otro mundo, el mío tiene cosas que no he visto en ningún otro perro”, “La mía tiene 2 años. Es lo mejor que me ha podido pasar en toda la vida”, “Los shih tzu son súper inteligentes, yo tenía una igual”, fueron algunas reacciones de los seguidores a la publicación.