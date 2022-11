Joven que se volvió famosa por ‘pedir que la mantengan’ reveló que consiguió trabajo

Hace algunas semanas, una joven se volvió viral en las redes sociales, sobre todo en TikTok, luego de que publicara un video en el que aparecía llorando y pidiendo que la mantengan, ya que no le gustaba trabajar. El clip no tardó en volverse tendencia en varios países como México, España, Estados Unidos, entre otros.

Nani, como se conoce a la joven, acaba de compartir un nuevo contenido en TikTok. En esta ocasión, no la vemos con lágrimas en los ojos, sino con un semblante muy diferente. En este, la mujer comentó un poco acerca de su video más popular, incluso reveló que ahora está contenta, ya que consiguió trabajo.

“Voy a hacer un pequeño storytime de todo lo que pasó desde que me hice viral con el tema de que necesito a alguien que me mantenga”, empezó diciendo la joven, quien aseguró que no vive de las redes sociales como TikTok o YouTube, sino que su ingreso principal viene de Twitch, ya que es streamer de videojuegos.

Posteriormente, Nani reveló que recientemente le había surgido una propuesta laboral un poco extraña. “Una clínica de Uruguay me pagó para que haga una publicidad llorando. En vez de decir ‘necesito a alguien que me mantenga’ tengo que decir ‘necesito a alguien que me pague la consulta’”, explicó.

De acuerdo a la joven, que aumentó su número de seguidores en TikTok a raíz de su primer video, la clínica uruguaya le pagó US$ 500 por grabar esa publicidad. Con ese dinero, decidió comprarse un iPhone, el cual espera que le llegue pronto.