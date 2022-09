Joven critica la sazón del ‘Rey del ceviche de pota’ en San Miguel y miles salen en su defensa

¿Piensas lo mismo? Seguro que en redes has escuchado sobre el famoso ceviche que ofrece un comerciante en su carretilla ubicada en San Miguel. Este personaje ha causado gran sensación en TikTok, razón por la cual un joven decidió compartir su experiencia y dio su opinión con respecto a la sazón del vendedor. Sin embargo, los comentarios emitidos disgustaron a muchos usuarios, quienes no dudaron en responder.

El cocinero identificado como Percy atiende de lunes a viernes en horas de la tarde al frente de Cassinelli de Faucett, a una cuadra de la avenida La Marina. Su buen servicio y platillos le valieron que sea nombrado como el ‘Rey del ceviche de pota’.

Por ello, el muchacho sintió curiosidad y lo visitó con la compañía de un amigo. “Hice dos horas de cola por este ceviche carretillero (…) precio, 7 soles; sabor, normal”, indicó en un video que divulgó en su cuenta de un millón de seguidores llamada @mirecetamagica.

En cuestión de horas, alcanzó un promedio de 500.000 reproducciones que lo volvieron tendencia. En este sentido, varios salieron en defensa del emprendedor peruano y hasta pidieron al tiktoker que explicara a qué se refería con “sabor normal”.

“Para las demás personas no es normal, es buenazo”, “¿Y cómo es el ceviche ‘normal’?”, “¿Sabor ‘normal’?”, “Mano, es ‘normal’, porque ya es garantía de sabor y eso es difícil de encontrar a 7 mangos nada más”, “Yo comí su ceviche y el sabor es buenazo”, “El señor Percy vende su ceviche súper fresco, ya que he probado otros ceviches de carretilla y la verdad no hay punto de comparación”, fueron algunos de los comentarios que se aprecian en redes sociales.