Perrito tiene curiosa reacción al ver a su dueña bailando una canción de Bad Bunny

Miles de usuarios no han parado de reír con un reciente video viral subido a la plataforma. Se trata de la curiosa conducta de un perrito mientras observa a su dueña cuando se divierte en una fiesta. Estas divertidas imágenes se han vuelto tendencia en TikTok.

Según se aprecia en el video compartido por @javicarratia, ella y sus amigas disfrutaban de una fiesta en casa, por lo que pusieron la música a alto volumen mientras bailaban. Ella comenzó a soltar varios pasos de baile al ritmo de “Safaera” de Bad Bunny y sus amigas la ovacionaban.

Sin embargo, su pequeña mascota, que también ocupaba un lugar en la fiesta, parecía no entender qué ocurría con su dueña. Es por ello que la observaba un tanto desconcertado. Este comportamiento fue captado en un video que pronto se volvió viral en las redes sociales.

El can, llamado Simón, se robó el corazón de más de 96.000 usuarios, quienes no dudaron en dejar varios comentarios. “Cuando ves a la que te tiene que llevar a tu casa”, “Te amo, perrito que supervisa que su dueña no beba tanto”, “su carita es demasiado adorable”. Fueron algunos de ellos.