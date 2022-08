Mujer encuentra la ‘forma perfecta’ de evitar que su ropa se moje con la lluvia

El invierno se convierte en una pesadilla para la mayoría de familias, pues la ropa es uno de los artículos más importantes que se demoran en secar, sobre todo si es que no se cuenta con una máquina especializada en dicha función. Es por ello que una mujer pensó en una forma para que la lluvia no afectara el secado de sus prendas, como mostró un clip de TikTok.

En un video compartido en la cuenta @Escarlata9286, una dama mostró cómo se las arregló para que sus trajes ya no se vieran afectados con la llovizna o la humedad.

Para evitar que la ropa recién lavada y la que estaba en proceso de secado no se volvieran a mojar, colocó un plástico encima de los cordeles (tendederos) para protegerlos y continúen oreándose con el viento.

Usuarios en redes sociales decidieron colocar el mismo tipo de plástico para proteger sus prendas y que secaran más rápido en este frío invierno. El clip publicado en TikTok generó gran cantidad de comentarios.

“Si mi esposo ve esto, ya no voy a tener excusa para no lavar”, “En cuanto pasa la lluvia, solo se quita el plástico y listo”, “Esta mujer no domina el mundo porque no quiere”, “Buena idea, y yo metiendo mi ropa en la casa para que se seque”, fueron algunos mensajes que dejaron los cibernautas en la publicación.