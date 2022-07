Los animales, al igual que los humanos, cuando nacen, no pueden distinguir qué es lo que se encuentra a su alrededor. Ellos son seres sensibles que logran cautivar con tan solo mirarlos. Es por ello que un nuevo clip compartido en TikTok se ganó los corazones de miles de internautas hasta convertirse en viral.

Un perrito acaparó todas las miradas tras publicarse un clip en la cuenta @Thucungsieulay, en el que se le vio intentando lactar la leche de su mamá. Sin embargo, se equivocó y lo único que consiguió fue atrapar la patita de su hermanito.

Como se vio en la grabación, los cachorros buscaban las mamas de su madre para alimentarse, pero el comportamiento de uno de ellos sacó más de una sonrisa a los amantes de los animales.

El tierno peludito se equivocó de lugar y comenzó a succionar la patita de otro perrito. La propietaria de las mascotas, al notar que el pequeño no estaba comiendo, lo sacó y colocó en el adecuado lugar. No obstante, las imágenes no tardaron en viralizarse y han logrado hasta el momento más de 7,3 millones de visualizaciones.

“Ese bebé le va a secar la pata a su hermano”, “Esto sí que me da mucha risa. Pobre es que no ve aún”, “Son unas cositas muy hermosas”, “En todas las familias hay uno así”, fueron algunas reacciones de los cibernautas a la publicación de TikTok.