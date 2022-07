Las redes sociales se han vuelto un excelente espacio de entretenimiento, pero no todo lo que se observa en internet consigue la aprobación de los internautas. Este fue el caso del tiktoker identificado como WolfJenko, que logró hacerse pasar como una persona con dificultades para caminar, se coló en la fila de espera y pasó los filtros de seguridad del aeropuerto sin que nadie note su engaño.

El autor del clip viral indicó que fingió estar lesionado para “pasar rápido”. Según las imágenes, el personal del aeropuerto lo ayudó en todo momento y lo trasladó por áreas que son exclusivas para personas minusválidas.

Por otro lado, lo que generó más indignación fue el comportamiento del joven en la escena final, pues este se levantó de la silla de ruedas y soltó una risa tras haber llegado a su destino. Esto provocó cientos de críticas en la sección de comentarios del tiktok.

¿Por qué alguien querría estar sentado en un avión primero? No despega más rápido”, “¡No me parece gracioso, hay algunos de nosotros que realmente lo necesitamos!”, “Me preocupan las personas que realmente necesitan sillas de ruedas y no podrán despegar porque otra persona la está usando”, fueron algunas reacciones de los usuarios.