Mujer revela su deseo para el día de su muerte: “No quiero flores afuera de mi casa, soy alérgica”

Todos somos conscientes de que llegará un momento en el que deberemos decir adiós a este mundo, ya que estamos destinados a fallecer. Por ello, muchas personas tienen deseos después de su muerte, tal como una señora que se hace llamar ‘La Betty’ y que se ha vuelto viral en TikTok por los peculiares pedidos que mencionó para cuando llegue el día de su funeral.

A través de un video viral compartido por el usuario de TikTok Mizhel Monzon, se puede observar a ‘La Betty’ sentada en lo que parece ser un velorio. De pronto, al ver todo lo que acontecía, tuvo un peculiar pedido para cuando llegue el día de su muerte. “Les voy a decir algo: el día que yo me muera, no quiero ver ni una de esas flores fuera de mi casa”, manifestó la mujer.

“A mí las flores no me van a revivir, soy alérgica, no me gustan las flores y jamás me han gustado. En vez de gastar en flores, deberían dárselo a mi hijo para enterrarme porque yo ni un sol les voy a dejar. Si les dejo plata, se van a matar”, continuó.

Además, pidió que no lloren en su funeral: “No me lloren, porque yo me voy bien feliz. Tomen, gocen, pongan su música y no agarren mi cajón y me samaqueen porque yo ya estoy muerta”, agregó. Las hilarantes declaraciones hicieron reír a todos los presentes.

Los usuarios de TikTok no perdieron la oportunidad para mostrar sus reacciones y dejaron diversos comentarios. “Aunque suena broma, pero todo lo que dice la señito son palabras muy ciertas”, “Es lo mismo que yo pienso: ni una flor” y “De broma en broma la verdad se asoma”, fueron algunos.