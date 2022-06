Novio realiza extraordinaria coreografía de caporales en su boda y deslumbra a invitados

Las celebraciones de matrimonio cada vez son más vistosas y llamativas. Los novios se esmeran por festejar su día especial con la mejor de las temáticas y teniendo en cuenta cada detalle para disfrutarlo al máximo. En un reciente video compartido en TikTok, se puede ver cómo un joven sorprende a todos al realizar una impresionante coreografía a ritmo de caporales como show principal de su boda.

En el video compartido en las redes sociales se puede apreciar cómo un novio se lanza a la pista de baile acompañado de sus amigos para presentar un número en medio de la celebración de su matrimonio.

Todos los invitados rodearon al joven mientras observaban con sorpresa su desenvolvimiento. El increíble talento de este hombre para bailar caporales dejó ‘sin palabras’ a los asistentes a su boda.

Todo quedó registrado en un material audiovisual que ya acumula miles de ‘likes’ en la plataforma, además de halagadores comentarios. “Si me bailan así, me caso”, “Amo esta música, qué bonito es llevarla siempre presente”, “Qué hermosa celebración de su boda, me encantó su baile”, fueron algunos de ellos.