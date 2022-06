¡Se convirtió en el protagonista de la noticia! Hace unos días, los colombianos participaron de una jornada de elecciones para saber quién será su próximo presidente. Por esta razón, los periodistas hicieron una gran cobertura para llevar la información. Sin embargo, uno de ellos dio que hablar no por su trabajo, sino por su vestimenta frente a cámaras, por lo que se volvió tendencia en TikTok.

Winton de Farías esperaba el pase de sus compañeras en el estudio para aparecer en vivo por la señal de Caracol Televisión después de que acudió a un centro de votación ubicado en Santa Marta, capital del departamento de Magdalena de dicho país.

Con el pasar de los minutos, él comenzó a explicar cómo iban los ánimos de los votantes cuando escuchó que le tocaba su turno. De pronto, su camisa y corbata llamaron la atención de los televidentes a consecuencia de su tamaño.

Al respecto, los comentarios no se hicieron esperar tras la difusión de este momento en TikTok. “Cuando quieres presumir tus resultados del gym”, “Es una faja”, “Lo vi y no respiré, me dio miedo un botonazo”, “Tiene el traje de superhéroe puesto encima”, “A dónde tan elegante, mister Winton”, escribieron los usuarios.

Entretanto, el viral alcanzó más de un millón de reproducciones y lo titularon como “La camisa talla S y corbata XXL”.