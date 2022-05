Hombre rescata a un perrito que cayó al mar y rechaza la recompensa de sus dueños

Los videos de rescate de animales pueden alegrar el día de uno en un instante. Este clip de un hombre que salta al mar para salvar la vida de un perrito es un gran ejemplo de esa categoría. Compartido en YouTube, las imágenes te hará sonreír ampliamente.

El hecho ocurrió en Argentina. La grabación comienza con un hombre llamado Pablo Cárdenas que camina por la orilla de una playa conocida como ‘La Pepita’. El sujeto intenta rescatar a un perro que se aferraba a la vida luego de caer al mar.

Según se pudo conocer, el animalito estaba dando un paseo sin correa junto a su familia y, en un breve descuido, cayó al mar por accidente. Afortunadamente, Cárdenas se encontraba en el lugar y logró salvarle la vida tras una ardua labor.

El joven rescatista llevó al animalito a un lugar seguro, donde sus dueños lo esperaban entre lágrimas. Los propietarios del perro le ofrecieron al muchacho dinero por el rescate; sin embargo, este no aceptó. “Los perritos no hablan, pero van a hablar en el cielo y sé que me lo va a agradecer”, dijo.