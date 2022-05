Peruana visita Machu Picchu y durante el paseo queda impresionada con los extranjeros

El Perú es uno de los países más privilegiados, no solo por tener la gastronomía más diversa, sino también por los increíbles paisajes; entre estos está nuestra maravilla mundial, la ciudadela de Machu Picchu. Este santuario histórico consigue atraer la atención de peruanos y extranjeros que se animan a recorrerlo. Esta vez, en un reciente clip de TikTok, una joven quedó bastante sorprendida por la presencia de unos jóvenes con rasgos muy diferentes al nuestro.

Las imágenes mostraron una parte del recorrido que un grupo de turistas tuvo que realizar para llegar al mirador y poder apreciar la maravilla.

No obstante, luego de unos segundos, la autora del clip (@ruthnoemybp_) enfocó la cámara únicamente en un joven que al parecer logró llamar su atención, por lo que no dudó en utilizar el momento para un entretenido trend de TikTok.

“Hay un gringo, un gringo. ¡Mi visa!, mi vi..., mi vida, mi vida, mi vida. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine” es lo que dice la ciudadana en el audio viral que es tendencia dentro de la red social.