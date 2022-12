Ibai es víctima de bromas por decir que España sería campeón en 2022, 2026 y 2030

Desde que inició el Mundial Qatar 2022, los seleccionados han dado muchas sorpresas, pues los grupos que se pensaba que no pasarían a la ronda final están presentes. Así, más de un hincha había apostado por la selección de sus amores, como el tiktoker Ibai Llanos, más conocido en el mundo de las redes sociales simplemente como Ibai, sin embargo, se topó con una desafortunada realidad.

El también streamer y youtuber había compartido algunos mensajes en su canal de Twitter en los que auguraba que la selección española iba a representarlos y obtendría la Copa en el Mundial Qatar 2022, así como en los próximos eventos deportivos de 2026 y 2030.

“La primera media hora de España es absolutamente escandalosa. Los mejores 30 minutos del Mundial con mucha diferencia. No me quiero venir arriba, pero seremos campeones en 2022, 2026 y 2030″, fue el tuit publicado en su cuenta.

Este mensaje no tardó en convertirse en tendencia, pues el equipo español fue eliminado del magno evento tras perder por penales contra Marruecos. En este sentido, Ibai volvió a publicar otro tuit en el que expresaba su molestia ante la caída de La Roja.

“Me voy a la put… mier…”, escribió el presentador de deportes electrónicos bilbaíno. Usuarios en redes no tardaron en responderle: “Todos los gallegos bajándose del barco”, “Anda con Brasil”, “Calla que en el 2026 sin Messi no pasarán ni de fase de grupos”, “Estoy decepcionado. Me voy a Argentina de Scaloni”, “España jugó mejor, es la realidad, pero los penaltis es como jugar la lotería”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Así, no cabe duda que el Mundial Qatar 2022 continuará dando muchas sorpresas hasta el día final del evento.