A través de las redes, miles estudiantes de la Universidad de San Martín de Porres (USMP) quedaron impactados con el nuevo logo de su alma mater. La variación de colores y el símbolo del escudo son algunos de los cambios que más captaron la atención de los usuarios, quienes reaccionaron con singulares comentarios en Twitter.

Por motivo de su 60 aniversario como institución educativa superior, la reconocida USMP decidió hacer algunas modificaciones en su página web, entre ellas, su logo. Este inesperado cambio dividió a sus alumnos en las redes, mientras algunos felicitaban a la universidad, otros recalcaban tener una opinión distinta.

El cambio de logo obtuvo diversas reacciones en las redes. Foto: composición La República

“La USMP cambió su logo, parece plantilla de Canva”, “El nuevo logo de la USMP le puede dar un ataque de ansiedad a alguien”, indicaron dos usuarios que mostraron sentirse disconformes. “No me gusta el logo de la USMP, pero me acostumbraré”, señaló otro resignado de la decisión tomada por la institución.

Los memes y las divertidas comparaciones del logo con Umbrella Corporation de la película “Resident evil” tampoco faltaron. “El nuevo logo de la San Martín de Porres me recuerda a algo”, bromeó un cibernauta al percatarse de la coincidencia.

Aquí podrás visualizar algunas de las reacciones más virales a este nuevo logo.

