Mujer peruana expone a repartidor que se comió su pedido: “Devuélvanme mi plata”

En Lima, una joven denunció públicamente que un repartidor se comió su pedido de comida. Según su testimonio, el repartidor no canceló la entrega y seguía figurando en el sistema, lo que le causó frustración y enojo. La situación fue registrada en un video que rápidamente se viralizó en TikTok, donde numerosos usuarios compartieron experiencias similares con pedidos de comida a domicilio. Este incidente destaca las desventajas de este tipo de servicio, tales como errores operativos y la interacción limitada entre el cliente y el repartidor.

El caso rápidamente se volvió viral en redes sociales, captando la atención del restaurante involucrado. Al conocer los detalles, el establecimiento se contactó con la joven.

Clip es viral. Foto: TikTok

Peruana solicitó delivery y repartidor se comió su pedido

El incidente, viral en TikTok, fue compartido por un joven, quien se antojó de dos hamburguesas en un restaurante de Lima. Era de noche y por ello optó por un pedido de delivery. Todo iba bien hasta que el sistema mostraba que el repartidor supuestamente se dirigía a su domicilio. La muchacha señala que le escribió el joven, pero este no respondía. Pasaron muchas horas.

Fue hasta el día siguiente, donde la joven se percató que el pedido seguía sin cancelarse y se dio cuenta de que la aplicación realizó el cobro de un consumo que no habría realizado. "Pensé que estas cosas solo pasaban en TikTok, pido y me pasa eso, devuélvanme mi plata", enfatizó la denunciante.

Tras ello, la peruana intentó contactarse con alguien de soporte, pero le resultó sumamente complicado. De esta forma, decidió publicar el video en redes sociales y evidenciar lo que atravesó. De acuerdo a su testimonio, le cobraron S/ 60 por dos hamburguesas que nunca llegaron a su hogar. De esta forma, exhortó a que otros usuarios tengan cuidado con este tipo de pedidos.

Tras la viralización del caso, el restaurante se contactó con la joven y se comprometió a solucionar el inconveniente, lo más pronto, debido a que ellos no estaban a cargo del delivery. Este incidente pone de relieve la importancia de una buena comunicación y transparencia en los servicios de entrega, así como la responsabilidad de las empresas para resolver estos inconvenientes de manera eficiente.

Usuarios contaron sus experiencias sobre servicio delivery mediante aplicativos

El video no tardó en generar varios comentarios en la plataforma de TikTok y algunos usuarios contaron que tuvieron experiencias similares.

"Por eso siempre uso la opción de pagar al momento de la entrega", "A mí me pasó lo mismo, el pedido no lo cancelaban, puse mi reclamo ante Indecopi y en tres días lo solucionaron", "Por eso no pongo mi tarjeta siempre pago en efectivo", "Me pasó una vez, finalizó el pedido al día siguiente al mediodía recién. Mientras estás en el pedido hay una opción que dice 'ayuda, no responden, pero enviar un mensaje sirve como prueba de que intentaste quejarte a tiempo. Luego en la aplicación hay una opción de libro de reclamaciones, demora un poco, pero te responden", "Soy repartido y quiero mencionar que no todos somos así", contaron usuarios.

¿Qué recomendaciones se debe tener en cuenta al solicitar un pedido delivery?

Al solicitar un pedido delivery, es fundamental seguir ciertas recomendaciones para garantizar una experiencia satisfactoria y segura: