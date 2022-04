Joven veterinaria se emociona al renunciar a su trabajo de ciudad por uno en la selva

Un trabajo soñado. El tráfico y el ritmo de vida que llevan las personas en la ciudad suele ser una de las razones por las que deciden mudarse al campo. Este es el caso de una médica veterinaria que no solo renunció a su trabajo, sino que se mudó a la selva para desempeñar su profesión. Con notable optimismo, la usuaria compartió su experiencia en TikTok.

“El aire fresco no tiene precio”, señaló @teffy.criss en la descripción de su video, donde mostró el cambio que tuvo en su carrera como profesional. La decisión que tomó de dejar su empleo no la afectó en lo absoluto, ya que pudo obtener el que deseaba. “Cuando renuncio a mi trabajo de ciudad por uno de selva”, expresó.

Con su uniforme de médica veterinaria y navegando por el río Ucayali en lancha, la joven se adentró en la selva hasta llegar a su destino, el cual no logró mostrar. Su alegría y emoción no pasó desapercibida para los usuarios de las redes, quienes reaccionaron en los comentarios.

“Tu expresión es increíble, la selva no se merece menos”, “Se dice que aún sigue navegando por el río”, “Cuando se disfruta así ya no es trabajo, mucha felicidad”, “Su cara de felicidad no tiene precio”, “Ahí se nota que estudió lo que le gusta y ama su trabajo”, indicaron algunos.

Hasta el presente, el clip ha logrado obtener más de 901.000 reproducciones y 101.000 ‘me gusta’ en pocos días.