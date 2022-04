Adolescente cumple su deseo de casarse en medio de su lucha contra el cáncer

Sucedió en California, Estados Unidos. Luego de que los médicos le diagnosticaron cáncer terminal en junio de 2021, una adolescente de 17 años llamada Addison Conely, decidió cumplir uno de sus más anhelados sueños: casarse con el hombre que ama, Sebastian Snitily. La emotiva boda fue inmortalizada mediante un video que se volvió viral en YouTube.

“Se conocieron hace casi siete años en una casa flotante. Fue amor a primera vista, ella lo amaba. Él dudó un poco por un minuto, pero definitivamente le gustaba y han sido los mejores amigos desde entonces”, dijo la madrastra de Addison, Staci Berry-Conely.

Los familiares, amigos y conocidos de la pareja se reunieron en un emotivo evento que tuvo lugar en San Diego. Es un momento muy alegre y difícil. Es un poco antes de lo que todos esperábamos, pero con la situación que vivimos actualmente, es lo correcto en estas instancias”, dijo el padre de la joven, Christopher Conely.

Pero este no fue el único sueño que la joven americana ha cumplido durante su lucha contra el cáncer. Addison Conely continuó su educación en Chino Hills High Schools e incluso pudo asistir a su ceremonia de graduación, que se adelantó especialmente por ella. “Antes del cáncer no era importante para mi. pero al ver otro hito que he logrado después de luchar contra todo eso, tengo que terminarlo”, dijo Conely sobre graduarse en la escuela secundaria.