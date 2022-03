Niña oye “La gasolina” de Daddy Yankee y su reacción se vuelve viral en TikTok

Las canciones de Daddy Yankee forman parte de varias generaciones; sin embargo, nadie imaginaría que una pequeña bebé también podría ser una gran ‘fanática’ del cantante de reguetón. Así quedó demostrado en un reciente video viral publicado en TikTok.

Tal como se aprecia en el video compartido por Denis Macías, esta pequeña iba en el asiento trasero del vehículo de sus padres. De pronto, ellos decidieron poner la canción “La gasolina” de Daddy Yankee.

La pequeña no tardó en reconocer este tema y decidió tararearla. En las imágenes se puede ver cómo la pequeña sigue y conoce el ritmo de la canción y hasta sonríe cuando la escucha.

Sus padres, al parecer fanáticos del reguetonero, no dudaron en capturar este tierno momento y grabaron a su hija. “Adivinen qué canción me ando aprendiendo, porque ya me sé todas las de la granja de Zenon”, se lee en la descripción del video que ya ha conseguido más de 660.000 likes en TikTok.

“El rey confirmó su retiro y la nueva generación ya está gozándola”, “Sus primeras palabras: Daddy Yankee”,”Como cuando naces en la época equivocada”, fueron algunos comentarios que dejaron los cibernautas.