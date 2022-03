Gatito conoce a sus ‘amigos’ roedores por primera vez y su reacción se viraliza en TikTok

Amigos, no enemigos. Los gatos y roedores no se caracterizan por tener una buena relación entre ellos, por lo que suelen protagonizar ciertos percances que se muestran en redes sociales como TikTok. En un reciente clip se observó todo lo contrario al dejar en evidencia que estos tiernos animales pueden ser ‘amigos’. Tal como se vio en la escena cuando una joven hizo que su minino conozca a sus dos ratas.

Las imágenes se compartieron por la cuenta de TikTok @rat.mah. En la grabación apareció el pequeño felino olfateando a una de las mascotas de su dueña. Segundos después presentó al segundo roedor, pero no fue muy bien recibido por el gatito, así que la joven intervino para evitar que se lastimen.

Los internautas de la red social quedaron muy sorprendidos e hicieron divertidos comentarios sobre el clip. “El michi de grande: ‘El ratón es amigo, no comida’”, “Gatito: ‘¿Karen, por qué no dejas que juegue con mi nuevo amigo?’”, ”Parece que el blanquito no le agradó”, respondieron algunos usuarios.

Desde su publicación, el video sumó 3,1 millones de reproducciones, 624.000 ‘me gusta’ y casi 3.000 reacciones en la plataforma de videos.