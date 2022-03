Perro no oculta su aburrimiento al bailar junto a su dueña y escena se vuelve viral en TikTok

Los animales se han convertido en los principales protagonistas de miles de videos que se publican a diario en redes sociales como TikTok. Es por ello que los dueños de estos engreídos no dejan de grabar curiosas escenas que logran convertirse en virales.

Sin embargo, en esta ocasión, un perrito llamó la atención de los cibernautas no por su carisma, ni felicidad, sino por su cara de aburrimiento. Al parecer, el peludito ya estaba cansado de que su cuidadora grabara muchos clips de sus bailes junto a él.

Como se vio en las imágenes, el animalito no pudo disimular su hastío cuando su dueña lo tomaba por sus patitas delanteras para organizar una coreografía. El can mantenía una mirada perdida, lo que generó que los usuarios cuestionaran que los propietarios obligaran a sus mascotas a realizar actividades que no les gusta.

Hasta el momento, el video ha logrado miles de visualizaciones en TikTok y mensajes que discutieron la conducta del cuidador.