Niña comparte el almuerzo con su loro y escena conmueve a usuarios en TikTok

No cabe duda de que los animales se han convertido en los principales protagonistas de curiosos y divertidos videos que se publican a diario en las redes sociales. Esta vez, le tocó el turno a un travieso y glotón loro, que aprovechó que su pequeña cuidadora estaba almorzando para degustar unos granos de arroz de su plato.

El video no tardó en convertirse en viral en TikTok. Como mostró el clip, que sacó más de una sonrisa a los internautas, la nena estaba comiendo sus alimentos con su mascota emplumada al lado. Al notar que la cuidadora miraba a otro lugar, el perico metía por ratos su pico para sacar comida del plato y satisfacer a su estómago.

En el video publicado en la cuenta @derel_atm se pudo ver al astuto perico comiendo rodeado de otros integrantes de la familia. Hasta el momento, el clip ha logrado miles de visualizaciones y comentarios en TikTok.

“El lorito se alimenta mejor que yo”, “Yo tengo uno y siempre ha comido de todo lo que nosotros comemos. Es fanático de la colada”, “Eso me recuerda cuando me invitaron a comer a la casa de un amigo y el loro parecía que comía con ellos. Lo pusieron aparte y, por debajo de la mesa, me mordió”, fueron algunas reacciones a la publicación en la popular plataforma de internet.